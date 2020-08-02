Губернатор Александр Моор за год заработал почти 14 млн рублей
Губернатор области обнародовал декларацию — известный писатель будет баллотироваться в президенты — в выходные от коронавируса не скончался ни один человек — в Тюмени умерла самая тяжелая женщина в России. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:
Губернатор Тюменской области за год заработал на 4,5 млн больше
- Глава области Александр Моор отчитался о доходах за прошлый год. Доход Моора составил 13,956 млн рублей, что на 4,5 млн больше, чем в 2018 году. Во владении губернатора квартира 72,9 кв. метра, снегоход Yamaha, земельный участок 1,756 тысяч кв. метра и доля в нежилом помещении. Жена Александра Моора задекларировала 3,79 млн рублей дохода. Она владеет легковым автомобилем Porsche Cayenne S.
Тюменским пенсионерам отсрочили выплаты надбавок
- Тюменские пенсионеры, которые соблюдали режим самоизоляции, до середины августа не получат пособие в размере двух тысяч рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор. По его словам, к вопросу о новой выплате в две тысячи рублей стоит вернуться после 16 августа.
Известный тюменский писатель хочет баллотироваться в президенты России
- Тюменский писатель и журналист Виктор Егоров объявил о своем намерении выдвигаться в президенты России. По его словам, он уже сейчас начинает готовиться к избирательной кампании 2024 года. Одним из предвыборных обещаний Егорова является поголовная отставка всего правительства.
За выходные не зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID
- За 1—2 августа в Тюменской области ни один человек не скончался от коронавируса. Подтверждено 175 новых инфицированных, из них трое детей. Полностью выздоровели 262 жителя региона.
В Тюмени умерла самая тяжелая женщина в России
- В Тюмени скончалась Любовь Нурдинова, которая весила 350 килограммов и до недавнего времени считалась самой тяжелой женщиной в мире. С начала лета пенсионерка не выходила на связь со СМИ. Из-за экстремального веса Любовь Нурдинова 18 лет не выходила на улицу.
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