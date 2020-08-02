Губернатор Александр Моор за год заработал почти 14 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор области обнародовал декларацию — известный писатель будет баллотироваться в президенты — в выходные от коронавируса не скончался ни один человек — в Тюмени умерла самая тяжелая женщина в России. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:

Губернатор Тюменской области за год заработал на 4,5 млн больше

Глава области Александр Моор отчитался о доходах за прошлый год. Доход Моора составил 13,956 млн рублей, что на 4,5 млн больше, чем в 2018 году. Во владении губернатора квартира 72,9 кв. метра, снегоход Yamaha, земельный участок 1,756 тысяч кв. метра и доля в нежилом помещении. Жена Александра Моора задекларировала 3,79 млн рублей дохода. Она владеет легковым автомобилем Porsche Cayenne S.

Тюменским пенсионерам отсрочили выплаты надбавок

Тюменские пенсионеры, которые соблюдали режим самоизоляции, до середины августа не получат пособие в размере двух тысяч рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор. По его словам, к вопросу о новой выплате в две тысячи рублей стоит вернуться после 16 августа.

Известный тюменский писатель хочет баллотироваться в президенты России

Тюменский писатель и журналист Виктор Егоров объявил о своем намерении выдвигаться в президенты России. По его словам, он уже сейчас начинает готовиться к избирательной кампании 2024 года. Одним из предвыборных обещаний Егорова является поголовная отставка всего правительства.

За выходные не зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID

За 1—2 августа в Тюменской области ни один человек не скончался от коронавируса. Подтверждено 175 новых инфицированных, из них трое детей. Полностью выздоровели 262 жителя региона.

В Тюмени умерла самая тяжелая женщина в России

В Тюмени скончалась Любовь Нурдинова, которая весила 350 килограммов и до недавнего времени считалась самой тяжелой женщиной в мире. С начала лета пенсионерка не выходила на связь со СМИ. Из-за экстремального веса Любовь Нурдинова 18 лет не выходила на улицу.