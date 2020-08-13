Рынок роскоши из-за пандемии переходит в секонд-хенд

Из модных бутиков любители роскоши перекочуют в секонд-хенд Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, негативно отразился на мировом рынке люксовых товаров. Специалисты прогнозируют, что покупки брендовой одежды, аксессуаров, косметики, а также авто уйдет в онлайн-продажи, а также вырастет спрос на покупку подержанных товаров класса люкс либо их аренду.

«Мы видим, что интерес к роскошным ресторанам, отелям, курортам и круизам снижается. 50—60% потребителей говорят, что они будут тратить меньше или значительно меньше в этих категориях, по крайней мере в течение следующих шести месяцев», — приводит « Коммерсант » данные исследования консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). Глава компании Иван Котов уточнил, что товары большая часть покупателей люксовых брендов в ближайшие годы будет покупать онлайн, а развлечения уйдут в сегмент «эксклюзивных камерных предложений по организации отдыха и путешествий».

Исследователи выяснили, что еще до пандемии 25% их респондентов уже покупали люксовые товары, бывшие в употреблении. треть признались, что продавали такие товары, а арендой люксовых товаров пользовались 16% опрошенных. В BCG считают, что продавцам дорогих брендов не стоит пренебрегать продвижением товаров через секонд-хенд.

В компании отметили, что больше всего из-за кризиса пострадали люди в возрасте до 35 лет (миллениалы и поколение Z), которые заявили о падении доходов. При этом они остаются оптимистами, и считают, что восстановление после кризиса будет быстрым. Ожидается, что в 2025 году люди из этой группы будут потребителями 55% рынка роскоши.

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