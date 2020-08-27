За прошедшие 26 августа торги рубль значительно ослабел Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за углеродного налога Евросоюза российские экспортеры могут потерять несколько миллиардов евро, а потребление отечественных нефти и угля значительно сократится. Он отметил, что из-за этого экономику страны ждут серьезные последствия. Пока налог не был введен, цены на нефть на этой неделе шли вверх. Марка нефти Brent торгуется за 46,17 доллара за баррель (+0,02%), WTI — 43,33 доллара за бочку (-0,14%).

Рубль никак не реагирует на стабильный рост цен на нефть. Все это происходит на фоне усиления санкционных риторик против России. Доллар постепенно приближается к мартовским показателям, когда за него давали больше 80 рублей, а евро каждый день бьет собственный годовой рекорд. На 27 августа Центробанк РФ установил курс доллара на отметке 75,54 рубля (+1,03), курс евро — 89,23 (+1,17).

Ситуация в России

Счетная палата РФ раскритиковала власти за системные проблемы в управлении организаций с госучастием. Аудиторы отметили, что в России нет достоверных данных о числе таких компаний, добавив, что 90% из них — фактически в «серой зоне». В ведомстве считают, что система корпоративного управления госимуществом непрозрачна и неэффективна.

Также в Счетной палате РФ обратили внимание на то, что на ряде предприятий с участием государства топ-менеджеры получают заработную плату в несколько раз выше, чем у остальных сотрудников. При этом часто такие компании являются убыточными. Аудиторы посчитали, что для 73 предприятий кратность выплат, вместо предусмотренных восьми раз, была увеличена до 15 и более.

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что программисты и руководители больше всех среди россиян довольны своей зарплатой. Они отметили, что в 2010 году процент довольных программистов составлял всего 18%. Среди руководителей своей зарплатой довольны 30%, в то время как 10 лет назад таких был 21%. В то же время, говорится в исследовании, отрицательные показатели за 10 лет отмечены среди юристов, бухгалтеров и HR-менеджеров.

Приемная кампания 2020 года в России подходит к завершению. Вчерашние школьники определились с вузом и будущей профессией, а университеты вывешивают на своих официальных сайтах приказы о зачислении. Что получат студенты по окончании учебы помимо заветного диплома, отвечают ли вузы требованиям работодателей, у кого могут возникнуть проблемы с трудоустройством и как этого избежать — разберемся в эфире на youtube-канале URA.RU 28 августа в 17:30 (екб). Гостями нашего эфира станут ректор УрФУ Виктор Кокшаров, председатель совета директоров «Контур» Дмитрий Мраморов, заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев и первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

Что происходит в мире

Американская компания Google не намерена приобретать китайскую соцсеть TikTok, с которой «воюет» президент США Дональд Трамп. Об этом заявил директор Google Сундар Пичаи.

А журналисты газеты The New York Times сообщили, что китайская фирма ByteDance проводит консультации о возможности полной или частичной продажи соцсети TikTok с компаниями Microsoft, Oracle, Twitter и Netflix. Сумма сделки может составить от 20 до 50 миллиардов долларов.

Американское правительство не намерено сбавлять санкционные обороты в отношении китайских компаний. Министерство торговли США внесло в среду в свой черный список 24 китайские государственные компании в связи с их участием в насыпных работах в акватории Южно-Китайского моря.

Прогнозы экспертов

До конца 2020 года курс евро может превысить 100 рублей, а курс доллара — 80 рублей. По мнению аналитиков, на рубле сказываются уже не цены на нефть, а геополитические события, среди которых протесты в Белоруссии и ухудшение состояния здоровья блогера Алексея Навального. Эксперты считают, что если против России будут введены новые санкции, то курсы валют взлетят практически моментально. В данных обстоятельства экономисты посоветовали россиянам хранить доллары на депозитах, а евро — дома при условии, что деньги могут понадобиться в течение 6—12 месяцев.

Пенсионный фонд России (ПФР) будет взыскивать пособия, которые были выплачены умершим гражданам. Руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская в разговоре с URA.RU добавила, что также ПФР следует провести тщательный аудит каждого пенсионера.

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