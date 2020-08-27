27 августа 2020

Власти Украины выразили протест из-за визита Путина в Крым

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Визит главы РФ в Крым был несогласованным, считают власти Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поездка президента России Владимира Путина в Крым вызвала протест со стороны властей Украины. Свое недовольство визитом выразили в Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что состоялась очередная несогласованная поездка Путина в Крым и Севастополь. Киев расценивает этот визит «как грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал протест Киева «филькиной грамотой, до которой никому нет дела». «Нота протеста украинского МИД — как всегда недействительный и безграмотно составленный документ. Одним словом, филькина грамота, до которой никому нет дела», — рассказал Шеремет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин одним из первых проехал по открытой в Крыму трассе «Таврида» связавшей Керчь и Севастополь. Так глава государства оценил качество нового автобана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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