Власти Украины выразили протест из-за визита Путина в Крым

Поездка президента России Владимира Путина в Крым вызвала протест со стороны властей Украины. Свое недовольство визитом выразили в Министерстве иностранных дел Украины.
В ведомстве отметили, что состоялась очередная несогласованная поездка Путина в Крым и Севастополь. Киев расценивает этот визит «как грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал протест Киева «филькиной грамотой, до которой никому нет дела». «Нота протеста украинского МИД — как всегда недействительный и безграмотно составленный документ. Одним словом, филькина грамота, до которой никому нет дела», — рассказал Шеремет РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин одним из первых проехал по открытой в Крыму трассе «Таврида» связавшей Керчь и Севастополь. Так глава государства оценил качество нового автобана.
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