Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о необходимости завершить строительство «Северного потока — 2» Фото: Официальный сайт немецкого канцлера

Меркель выступила за реализацию проекта газопровода — Украина недовольна визитом Путина в Крым — врачи Навального обратились к военным токсикологам — глава РУСАДА покинул свой пост — 1 сентября может стать выходным днем. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 28 августа — в обзоре URA.RU:

Меркель выступила за достройку «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено, несмотря на разногласия между Россией и западными странами.

Врачи Навального обратились к вооруженным силам

Немецкие врачи клиники «Шарите» обратились к военным экспертам, чтобы попросить помощи в лечении блогера Алексея Навального. У военных есть фармацевтическая и токсикологическая лаборатории с лучшими специалистами в стране.

Кремль раскрыл состав боевых отрядов для помощи Белоруссии

Силовики, которые могут быть отправлены для помощи Белоруссии, являются специалистами по борьбе с экстремизмом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В тоже время экс-глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич, заявил, что Белоруссии необходимо отказаться от русского языка.

Визит Путина в Крым вызвал недовольство Киева

Поездка президента России Владимира Путина в Крым вызвала протест в Министерстве иностранных дел Украины. Киев расценил это посещение «как грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Приватизация скандальной содовой компании прошла с нарушениями

Генпрокуратура РФ выявила нарушения в ходе проверки сделки по приватизации «Башкирской содовой компании», которая пыталась начать разработку на шихане Куштау, против чего выступили местные жители.

Ранее, проверка в отношении предприятия была инициирована по поручению президента России Владимира Путина.

Руководитель РУСАДА лишился должности

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус покинул свой пост. Такое решение принято на собрании учредителей. Об этом сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Ликвидация ПФР приведет к отмене пенсий

По мнению экспертов, ликвидация Пенсионного фонда России может привести к отмене пенсионного обеспечения. Об этом в беседе с URA.RU заявил экономист Константин Юрченко.

Туристы вновь смогут рассчитывать на возврат средств за отдых

Программа кешбэка за туры внутри страны может быть продлена на осеннее время. Также могут быть расширены условия участия в программе под запросы туристов и бизнеса.

День знаний может стать выходным

Родители или опекуны первоклассников могут воспользоваться выходным на 1 сентября за счет обязательного оплачиваемого отпуска. Такой законопроект внесен в Госдуму.

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