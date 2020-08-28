Самое важное в России и в мире на 28 августа. Визит Путина в Крым вызвал недовольство Украины, врачи Навального обратились к военным

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Открытая лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о необходимости завершить строительство «Северного потока — 2» Фото: Официальный сайт немецкого канцлера

Меркель выступила за реализацию проекта газопровода — Украина недовольна визитом Путина в Крым — врачи Навального обратились к военным токсикологам — глава РУСАДА покинул свой пост — 1 сентября может стать выходным днем. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 28 августа — в обзоре URA.RU:

Меркель выступила за достройку «Северного потока — 2»

Врачи Навального обратились к вооруженным силам

Кремль раскрыл состав боевых отрядов для помощи Белоруссии

Визит Путина в Крым вызвал недовольство Киева

  • Поездка президента России Владимира Путина в Крым вызвала протест в Министерстве иностранных дел Украины. Киев расценил это посещение «как грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Приватизация скандальной содовой компании прошла с нарушениями

  • Генпрокуратура РФ выявила нарушения в ходе проверки сделки по приватизации «Башкирской содовой компании», которая пыталась начать разработку на шихане Куштау, против чего выступили местные жители.
  • Ранее, проверка в отношении предприятия была инициирована по поручению президента России Владимира Путина.

Руководитель РУСАДА лишился должности

  • Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус покинул свой пост. Такое решение принято на собрании учредителей. Об этом сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Ликвидация ПФР приведет к отмене пенсий

Туристы вновь смогут рассчитывать на возврат средств за отдых

  • Программа кешбэка за туры внутри страны может быть продлена на осеннее время. Также могут быть расширены условия участия в программе под запросы туристов и бизнеса.

День знаний может стать выходным

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