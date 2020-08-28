Меркель выступила за реализацию проекта газопровода — Украина недовольна визитом Путина в Крым — врачи Навального обратились к военным токсикологам — глава РУСАДА покинул свой пост — 1 сентября может стать выходным днем. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 28 августа — в обзоре URA.RU:
Меркель выступила за достройку «Северного потока — 2»
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено, несмотря на разногласия между Россией и западными странами.
Врачи Навального обратились к вооруженным силам
- Немецкие врачи клиники «Шарите» обратились к военным экспертам, чтобы попросить помощи в лечении блогера Алексея Навального. У военных есть фармацевтическая и токсикологическая лаборатории с лучшими специалистами в стране.
Кремль раскрыл состав боевых отрядов для помощи Белоруссии
- Силовики, которые могут быть отправлены для помощи Белоруссии, являются специалистами по борьбе с экстремизмом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В тоже время экс-глава Верховного совета республики Станислав Шушкевич, заявил, что Белоруссии необходимо отказаться от русского языка.
Визит Путина в Крым вызвал недовольство Киева
- Поездка президента России Владимира Путина в Крым вызвала протест в Министерстве иностранных дел Украины. Киев расценил это посещение «как грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Приватизация скандальной содовой компании прошла с нарушениями
- Генпрокуратура РФ выявила нарушения в ходе проверки сделки по приватизации «Башкирской содовой компании», которая пыталась начать разработку на шихане Куштау, против чего выступили местные жители.
- Ранее, проверка в отношении предприятия была инициирована по поручению президента России Владимира Путина.
Руководитель РУСАДА лишился должности
- Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус покинул свой пост. Такое решение принято на собрании учредителей. Об этом сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Ликвидация ПФР приведет к отмене пенсий
- По мнению экспертов, ликвидация Пенсионного фонда России может привести к отмене пенсионного обеспечения. Об этом в беседе с URA.RU заявил экономист Константин Юрченко.
Туристы вновь смогут рассчитывать на возврат средств за отдых
- Программа кешбэка за туры внутри страны может быть продлена на осеннее время. Также могут быть расширены условия участия в программе под запросы туристов и бизнеса.
День знаний может стать выходным
- Родители или опекуны первоклассников могут воспользоваться выходным на 1 сентября за счет обязательного оплачиваемого отпуска. Такой законопроект внесен в Госдуму.
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