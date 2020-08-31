Суд арестовал почти полмиллиона долларов родственницы Фургала

Суд проверит законно ли родственница Сергея Фургала владеет деньгами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

У родственницы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Олеси Киреевой арестовали 400 тысяч долларов. Об этом сообщили во время заседания в Мосгорсуде.

«Назначить проверку законности ареста денежных средств Киреевой в размере 400 тысяч долларов», — пишет ТАСС. Проверка состоится 21 сентября в 10.00 (мск).

Ранее сестра Фургала обратилась к жителям Хабаровского края за материальной помощью для оплаты услуг адвокатов. Семья экс-губернатора не имеет возможности оплачивать юридические услуги, поскольку счета остаются арестованными, передает VSE42.Ru.

Фургалу грозят новые обвинения в мошенничестве. Вместе с партнерами его подозревают в том, что он брал кредиты у банков для восстановления крупнейшего на Дальнем Востоке градообразующего предприятия «Амурсталь», но в итоге все деньги оседали у подставных фирм. В отношении экс-губернатора возбудили уголовное дело по подозрению в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах. Он был задержан правоохранительными органами 9 июля.

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