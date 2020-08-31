Лавров ответил на обвинения по расследованию ситуации с Навальным

Сергей Лавров отметил, что немецкие врачи не раскрывают данные о здоровье Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Российские правоохранительные органы сразу начали расследовать эпизод, произошедший с блогером Алексеем Навальным, когда ему стало плохо на борту самолета. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Нас обвиняют в том, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда это все произошло, наше МВД запустило доследственную проверку», — цитирует Лаврова ТАСС. По словам главы МИД РФ, как только будет установлено, что произошло с Навальным, то следственные органы сразу начнут свои действия.

Лавров отметил, что немецкие врачи, которые сейчас занимаются лечение блогера, не предоставляют информацию о состоянии его здоровья. При этом западные партнеры обвиняли омских врачей, у которых Навальный оказался сразу после того, как ему стало плохо, что они скрывают медицинские заключения блогера.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Там он впал в кому второй степени, напоминает «Дни.ру». Позднее врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику «Шарите». Телеведущий и врач Александр Мясников считает, что немецкие врачи не должны игнорировать мнение российских коллег в лечении блогера, передает агентство Nation News.

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