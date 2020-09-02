Умер солист «Ласкового мая»

Солист группы «Ласковый май» Александр Прико умер от рака. Об это сообщил в своем Instagram продюсер группы Андрей Разин.
«Сегодня ушел из жизни Саша Прико», — написал Разин. Он добавил, что Прико в последнее время боролся с раком. По словам продюсера, это большая потеря для всех членов группы.
Разин также рассказал, что Прико был не только талантливым музыкантом, но и хорошим семьянином. Продюсер добавил, что о месте и времени похорон сообщат позднее.
Ранее сообщалось, что у Прико обнаружили рак. О его состоянии рассказала супруга. А в мае 2020 года умер композитор и автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко, передает радио Sputnik.
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Сегодня ушел из жизни Саша Прико. Для всех музыкантов группы «Ласковый май» это - большая потеря. Сашу когда-то привёз Сергей Кузнецов по моей просьбе вместе с Игорем Игошиным, который трагически погиб. Судьба этих ребят определилась после того, когда они попали в первый состав группы «Ласковый май». Саша был клавишником. Затем, когда Сергей Кузнецов был не согласен с тем, что группа «Ласковый май» была названа мной именно так, он с несколькими ребятами покинул группу и создал свою с названием «Мама». Но этот коллектив, к сожалению, не смог просуществовать без крепкого, хорошего продюсера и больше двух лет гастролей практически не было. На этом коллектив распался, после чего Саша переехал в Москву. Какое-то время работал в Москве, потом переехал в Петербург, создал хорошую семью. В последнее время мы с ним часто встречались. Саша Прико поддерживал меня в конфликте с Юрой Шатуновым, за что ему огромное спасибо. Царствие ему Небесное. Мы с его супругой Леной делали всё возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать. Я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы достойно похоронить Сашу. О месте и времени прощания с Сашей Прико мы сообщим дополнительно.????
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