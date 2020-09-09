Американская академия киноискусств ввела новые правила для номинантов на «Лучший фильм года» Фото: depositphotos.com

Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на новые правила премии Oscar, введенные Американской академией киноискусств. Организаторы премии ввели критерии, которые должны помочь в борьбе с дискриминацией различных меньшинств. Однако многие заявили, что разочаровались в кинопремии, и назвали происходящее цензурой.

«По меньшей мере один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств», — передает ТАСС. Если сделать это невозможно, то как минимум 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями. Отдельным пунктом вынесен технический персонал, от режиссеров и сценаристов до маркетологов и пиарщиков, к ним применяются такие же требования, а также необходимость привлекать к работе над картиной стажеров и практикантов из перечисленных групп.

Пользователей соцсетей возмутило и расстроило решение о введении квот. Кто-то высмеял новые правила, другие попрощались с премией.

Кто-то считает, что Oscar перешел черту…

…и делает категоричные заявления

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