В соцсетях возмутились новыми правилами к фильмам на «Оскар». «Свою премию замутим с блэкджеком»

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Клипарт depositphotos.com, оскар статуэтки, церемония оскар
Американская академия киноискусств ввела новые правила для номинантов на «Лучший фильм года» Фото: depositphotos.com

Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на новые правила премии Oscar, введенные Американской академией киноискусств. Организаторы премии ввели критерии, которые должны помочь в борьбе с дискриминацией различных меньшинств. Однако многие заявили, что разочаровались в кинопремии, и назвали происходящее цензурой.

«По меньшей мере один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств», — передает ТАСС. Если сделать это невозможно, то как минимум 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями. Отдельным пунктом вынесен технический персонал, от режиссеров и сценаристов до маркетологов и пиарщиков, к ним применяются такие же требования, а также необходимость привлекать к работе над картиной стажеров и практикантов из перечисленных групп.

Пользователей соцсетей возмутило и расстроило решение о введении квот. Кто-то высмеял новые правила, другие попрощались с премией.

Кто-то считает, что Oscar перешел черту…
…и делает категоричные заявления
Кто-то шутит, вспоминая актуальные новости
Приводят новые трактовки старых мемов
Пользователи вспоминают оскароносные фильмы, которые явно не соответствуют новым критериям киноакадемии
Нашлись и те, кто обвинил возмущенных в лицемерии
Некоторые сравнивают новые правила главной кинопремии мира с пережитками советского прошлого
Американской киноакадемии уже предлагают пойти дальше и усложнить критерии для фильмов-участников
В пример «Оскару» приводят конкурентов
Инициативные россияне выдвигают предложения

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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