Reuters: следователи вызовут на допрос спутников Навального

Алексей Навальный продолжает лечение в немецкой клинике Charite Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Следственный комитет планирует вызвать на допрос Илью Пахомова и Марию Певчих, сопровождавших Навального в поездке по Томску. С таким заявлением выступил директор ФБК Иван Жданов.

«Следствие проводит предварительное расследование и хотят допросить двух сотрудников фонда — Илью Пахомова и Марину Певчих», — пишет Reuters со ссылкой на Жданова. Оба сотрудника сопровождали Навального до того, как ему стало плохо в самолете.

Представитель СКР 16 сентября нанес визит в офис ФБК в Москве, отметил Жданов. По его словам, сотрудник СК был из Томска. Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что сотрудников ФБК не вызывают на допрос. По ее словам, человек из Томска был сотрудником транспортной полиции и вызвал Пахомова и Певчих на опрос.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, борт сел в Омске, напоминает телеканал 360. Навальный впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ в БСМП №1, после чего его переправили в берлинскую клинику Charite. Позже в правительстве Германии заявили, что в организме Навального были обнаружены следы яда из группы «Новичок». Москва попросила у Берлина передать информацию о выводах немецких специалистов. Навальный, выйдя из комы, опубликовал в Instagram фото с семьей, передает RT.