Опубликованы данные 1000 силовиков, которые задерживали беларусов

Подписчикам Nexta предлагают развивать базу, пополняя ее информацией о силовиках Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Telegram-канал Nexta опубликовал базу данных 1 003 сотрудников МВД Беларуси. Они причастны к задержаниям граждан на мирных акциях.

«Перед вами первая 1000 сотрудников МВД из базы, которая имеется у нас благодаря кибер-партизанам», — говорится в сообщении канала. Авторы канала отметили, что продолжат публиковать персональные данные силовиков, если задержания не прекратятся.

В документе указаны имена силовиков, их дни рождения, места службы, а также звания. Насколько эта информация достоверна, не сообщается.

Авторы Nexta также создали для подписчиков бот, в который предлагают отправлять известную подписчикам информацию о силовиках из списка. Таким образом планируется развивать базу.

Ранее 19 сентября в Минске состоялась акция протеста под названием «Марш блестящих». На ней силовики задержали более 300 женщин, в том числе пенсионерку Нину Багинскую, получившую известность после видео с акций протеста, на котором она дала отпор сотруднику ОМОНа и заявила, что гуляет.