Опубликованы данные 1000 силовиков, которые задерживали беларусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка
Подписчикам Nexta предлагают развивать базу, пополняя ее информацией о силовиках Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Telegram-канал Nexta опубликовал базу данных 1 003 сотрудников МВД Беларуси. Они причастны к задержаниям граждан на мирных акциях.

«Перед вами первая 1000 сотрудников МВД из базы, которая имеется у нас благодаря кибер-партизанам», — говорится в сообщении канала. Авторы канала отметили, что продолжат публиковать персональные данные силовиков, если задержания не прекратятся.

В документе указаны имена силовиков, их дни рождения, места службы, а также звания. Насколько эта информация достоверна, не сообщается.

Авторы Nexta также создали для подписчиков бот, в который предлагают отправлять известную подписчикам информацию о силовиках из списка. Таким образом планируется развивать базу.

Ранее 19 сентября в Минске состоялась акция протеста под названием «Марш блестящих». На ней силовики задержали более 300 женщин, в том числе пенсионерку Нину Багинскую, получившую известность после видео с акций протеста, на котором она дала отпор сотруднику ОМОНа и заявила, что гуляет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...