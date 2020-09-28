Экс-дипломат РФ: отправит ли Турция военных в Карабах

Юрий Шипицин назвал вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе опасным шагом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Заявления Турции по Нагорному Карабаху будут единственной поддержкой, которую страна окажет Азербайджану в данном конфликте. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ, арабист, бывший дипломат Юрий Шипицин. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган потребовал покончить с оккупацией Нагорного Карабаха.

«Турецкая сторона не будет участвовать в этом конфликте [напрямую]», — отметил эксперт. По его словам, это опасный шаг с точки зрения внешней политики и «турки при всей их дипломатической игре на такие шаги редко идут». Бывший дипломат считает, что их действия закончатся устной поддержкой Азербайджана.

Шипицин предположил, что за вновь разгоревшимся конфликтом может стоять запад, а роль Азербайджана и Армении в нем очень мала. Он считает, что это было сделано ради дестабилизации обстановки на границах с Россией.

Эдорган считает, что мир в регион вернется, когда «Армения оставит оккупированные азербайджанские территории». Он заявил, что этому кризису необходимо положить конец.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что азербайджанская сторона использует самое современное вооружение Турции, передает «Утро.ру». Конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой вспыхнул утром 27 сентября. Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах объявили о военном положении.