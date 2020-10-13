Роспотребнадзор назвал три условия победы над коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Вакцина. Ковид. Спутник V. Челябинск, прививка, вакцина, ампулы, covid, ковид, спутник v
Вакцинация поможет блокировать ухудшение эпидситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для борьбы с коронавирусов необходимо донести знания и обязательность заботы о себе людям. Для этого Роспотребнадзор запускает информационную кампанию, сообщает глава ведомства Анна Попова.

  • В первую очередь, необходимо заботиться о себе. Знания правил поведения поможет оградить себя и других от заражения.
  • Также важно, чтобы не было COVID-диссидентов. Попова заметила, что «80% заболевших говорят, что они в том или ином варианте пренебрегли требованиями безопасности против ковида».
  • В будущем важным является обязательность вакцины. Привиться должны как можно больше людей, чтобы появился коллективный иммунитет.

«Вакцина — это то, что, безусловно, даст нам гораздо более уверенности в прогнозировании эпидситуации и блокировании ее дальнейшего развития», — приводит слова Поповой на международной научно-практической конференции РИА «Новости». При этом ранее приводились слова профессора института имени Белозерского о том, что вакцинации даст более мощный иммунный ответ, чем при естественной инфекции.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...