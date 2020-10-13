Роспотребнадзор назвал три условия победы над коронавирусом

Вакцинация поможет блокировать ухудшение эпидситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для борьбы с коронавирусов необходимо донести знания и обязательность заботы о себе людям. Для этого Роспотребнадзор запускает информационную кампанию, сообщает глава ведомства Анна Попова.

В первую очередь, необходимо заботиться о себе. Знания правил поведения поможет оградить себя и других от заражения.

Также важно, чтобы не было COVID-диссидентов. Попова заметила, что «80% заболевших говорят, что они в том или ином варианте пренебрегли требованиями безопасности против ковида».

В будущем важным является обязательность вакцины. Привиться должны как можно больше людей, чтобы появился коллективный иммунитет.

«Вакцина — это то, что, безусловно, даст нам гораздо более уверенности в прогнозировании эпидситуации и блокировании ее дальнейшего развития», — приводит слова Поповой на международной научно-практической конференции РИА «Новости». При этом ранее приводились слова профессора института имени Белозерского о том, что вакцинации даст более мощный иммунный ответ, чем при естественной инфекции.