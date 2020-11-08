Материалы уголовного дела против бывшего начальника УВД Юрия Алтынова переданы в суд
Глава региона нашел надежный канал связи с тюменцами — дело известного силовика передали в суд — зафиксирована самая «молодая» смерть от коронавируса — коммунистов задержали на несанкционированном шествии. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 9 ноября — в обзоре URA.RU:
Губернатор нашел канал обратной связи с тюменцами
- В тюменском правительстве говорят о том, что губернатор Александр Моор сумел наладить надежный канал обратной связи с жителями региона через соцсеть «ВКонтакте». Он тщательно проверяет жалобы, которые оставляют тюменцы под его сообщениями.
Дело на тюменского экс-силовика передано в суд
- Материалы уголовного дела в отношении экс-главы тюменского УМВД Юрия Алтынова, которого обвиняют в получении взятки, поступили в суд. Сейчас Алтынов находится под домашним арестом.
В регионе зафиксирована самая ранняя смерть от COVID
- В области умерла 37-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом. Ранее в области самой молодой жертве инфекции было 40 лет. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
В Тюмени задержали участников акции в честь 7 ноября
- Трех коммунистов задержали 7 ноября в Тюмени по время празднования годовщины Великой Октябрьской революции. Участники акции прошли от Технопарка до Центральной площади. Однако, акция не была согласована с властями и полицейские задержали председателя РКРП Александра Черепанова, его супругу и секретаря обкома Сергея Целых.
Подписывайтесь на URA.RU в