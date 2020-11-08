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Самое актуальное в Тюменской области на 9 ноября. Зафиксирован антирекорд по смертям от коронавируса, дело на экс-силовика передали в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание Тюменской областной думы. Тюмень, алтынов юрий
Материалы уголовного дела против бывшего начальника УВД Юрия Алтынова переданы в суд Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава региона нашел надежный канал связи с тюменцами — дело известного силовика передали в суд — зафиксирована самая «молодая» смерть от коронавируса — коммунистов задержали на несанкционированном шествии. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 9 ноября — в обзоре URA.RU:

Губернатор нашел канал обратной связи с тюменцами

  • В тюменском правительстве говорят о том, что губернатор Александр Моор сумел наладить надежный канал обратной связи с жителями региона через соцсеть «ВКонтакте». Он тщательно проверяет жалобы, которые оставляют тюменцы под его сообщениями.

Дело на тюменского экс-силовика передано в суд

В регионе зафиксирована самая ранняя смерть от COVID

  • В области умерла 37-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом. Ранее в области самой молодой жертве инфекции было 40 лет. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В Тюмени задержали участников акции в честь 7 ноября

  • Трех коммунистов задержали 7 ноября в Тюмени по время празднования годовщины Великой Октябрьской революции. Участники акции прошли от Технопарка до Центральной площади. Однако, акция не была согласована с властями и полицейские задержали председателя РКРП Александра Черепанова, его супругу и секретаря обкома Сергея Целых.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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