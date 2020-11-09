СМИ: власти Москвы обсуждают новые ограничения из-за коронавируса

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Концерт группы «Пасош» в клубе «Свобода» в условиях закрытых танцполов. Екатеринбург, концерт, клуб свобода, свобода концерт холл
В Москве могут запретить проведение концертов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Москвы могут отменить концерты в городе и закрыть ночные клубы из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал источник, близкий к федеральному оперштабу по борьбе с инфекцией.

«Думаю, решение о закрытии клубов будет в течение двух недель точно», — цитирует своего инсайдера Meduza. Проведение концертов в столице также могут запретить.

Источник подчеркнул, что властям придется закрыть и театры, если концерты будут отменены. Однако у этого запрета есть много противников. Источник считает, что новые ограничительные меры вводить не нужно, так как они не влияют на рост заболеваемости в России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в некоторых регионах РФ нужно вводить новые коронавирусные ограничения, передает телеканал 360. По ее словам, распространение инфекции замедлилось только в четырех регионах.

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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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