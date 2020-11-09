СМИ: власти Москвы обсуждают новые ограничения из-за коронавируса

Власти Москвы могут отменить концерты в городе и закрыть ночные клубы из-за распространения коронавируса. Об этом рассказал источник, близкий к федеральному оперштабу по борьбе с инфекцией.
«Думаю, решение о закрытии клубов будет в течение двух недель точно», — цитирует своего инсайдера Meduza. Проведение концертов в столице также могут запретить.
Источник подчеркнул, что властям придется закрыть и театры, если концерты будут отменены. Однако у этого запрета есть много противников. Источник считает, что новые ограничительные меры вводить не нужно, так как они не влияют на рост заболеваемости в России.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в некоторых регионах РФ нужно вводить новые коронавирусные ограничения, передает телеканал 360. По ее словам, распространение инфекции замедлилось только в четырех регионах.
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