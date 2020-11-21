Челябинский депутат Госдумы переболел коронавирусом

Виталий Бахметьев уже вышел на работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы от Челябинской области Виталий Бахметьев переболел коронавирусом. Как рассказал Бахметьев URA.RU, лечение он проходил в родном городе Магнитогорске и уже выписан на работу.

«Симптомы были, я сразу вызвал врача, почувствовав недомогание, — рассказал URA.RU депутат. — Тоже ждал врача, как и все. Врач пришел на следующий день и выписал противовирусные препараты. Лечился дома. Через несколько дней пошел на поправку». По словам депутата, КТ ему не понадобилось, так как легкие не были задеты.

«Меня уже выписали, я вылетаю в Москву, чтобы продолжить работу. Всех призываю носить маски и соблюдать меры предосторожности», — добавил депутат. Бахметьев был избран в Госдуму по Магнитогорскому округу в 2016 году.

Среди депутатов избранных в Госдуму от Челябинской области ранее переболели COVID-19 Виталий Пашин, Валерий Гартунг и Андрей Барышев. У Пашина и Гартунга заболевание проходило без серьезных симптомов. Барышев перенес ковидную пневмонию.