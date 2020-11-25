В минздраве Калининградской области сообщили, что проводят проверку данного инцидента Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Калининграде врач перепутал и пытался достать спицу из здоровой руки первоклассницы. Об этом в одном из пабликов «ВКонтакте» написала мама девочки Екатерина.

По ее словам, ребенку должны были провести плановую операцию по извлечению спиц из правой руки после перелома. Но после операции женщина увидела, что у ее дочери перебинтована не та рука, которая была сломана. «Они вскрыли левую руку вместо правой, изрезали еще одну руку, наложили швы. Ребенок теперь не может и левой рукой ничего делать. На вопрос, как вы такое допустили, ответ таков: „Извините, не посмотрел снимки. Допустил ошибку, вы вправе сменить врача“», — рассказала Екатерина. В минздраве Калининградской области сообщили, что проводят проверку данного инцидента.

Ранее в Кургане возбудили уголовное дело после того, как четырехлетний малыш оказался в коме из-за неправильного диагноза. По версии СК,врачи Курганской детской поликлиники и инфекционной больницы не приняли меры к выявлению истинного заболевания, назначая лечение от других болезней. В результате состояние мальчика ухудшилось, произошло поражение головного мозга.