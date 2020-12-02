Кремль: Путин получает особые данные о коронавирусе в России

Информация о смертности от коронавируса в РФ, которую получает президент России Владимир Путин, может отличаться от официальной, потому что может использоваться другая методика подсчета. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Есть разная методология подсчета и определения причин смертности [от коронавируса]. Поэтому могут быть разные цифры», — рассказал Песков. При этом он отметил, что Путин получает полную информацию о коронавирусе в России. Также Песков рассказал, что президент РФ владеет информацией о заполняемости коек в клиниках страны.
Ранее Кремле сообщили, что граждане РФ первыми получат вакцину от коронавируса «Спутник V». После этого препарат начнут поставлять за границу. Вакцина будет распространена за границу за счет Российского фонда прямых инвестиций.
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