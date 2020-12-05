Ростуризм будет следить за горнолыжными курортами и пляжами

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Ростуризм сможет изменять федеральные законы Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 5 декабря Ростуризм сможет вносить изменения в федеральные законы и нормативные правовые акты. Кроме этого, ведомство будет аккредитовывать организации, отвечающие за горнолыжные комплексы и пляжи.

«Ведомство сможет вносить в правительство проекты федеральных законов, нормативных правовых актов президента и правительства и других документов, а также предложения по формированию основных направлений госполитики в сфере туризма. Ростуризму передаются функции по реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности», — пишет «Парламентская газета».

Агентство также будет заниматься аккредитацией организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, пишет RT. У ведомства появятся функции госконтроля за их деятельностью. Кроме того, Ростуризм будет разрабатывать национальные стандарты России и профессиональные стандарты в сфере туризма.

В конце ноября Ростуризм подсчитал ущерб российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов в 2020 году. По данным ведомства, он составит 600 млрд рублей от ежегодного оборота в 3,7 трлн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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