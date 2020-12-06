Замруководителя администрации Тюмени Павел Перевалов может стать заместителем губернатора
Режим ограничений продлен — школьники останутся на дистанте — замруководителя администрации Тюмени может стать замгубернатора — власти не успевают купить вакцину. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 7 декабря — в обзоре URA.RU:
В регионе продлен карантинный режим
- Ограничения режима повышенной готовности продлены до 15 января 2021 года. В частности, сохранится запрет на посещение торговых центров для тюменцев младше 18 лет без сопровождения родителей.
Школьники останутся на дистанционном обучении
- Школьники 6-10 классов до конца года будут учиться в онлайн-формате. В то же время ученики 11-х классов с 7 декабря возвращаются к обычному режиму учебы.
В области пройдет кадровая перестановка
- Замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов может стать заместителем губернатора области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Срывается вакцинация населения
- В области не успевают вовремя начать вакцинацию от коронавируса. По словам инсайдера агентства, власти могут не успеть закупить необходимое количество вакцины.
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