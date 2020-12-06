06 декабря 2020
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Самое актуальное в Тюменской области на 7 декабря. Режим ограничений продлен, может быть назначен новый замгубернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комиссии по признанию аварийного жилья. Тюмень, перевалов павел
Замруководителя администрации Тюмени Павел Перевалов может стать заместителем губернатора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Режим ограничений продлен — школьники останутся на дистанте — замруководителя администрации Тюмени может стать замгубернатора — власти не успевают купить вакцину. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 7 декабря — в обзоре URA.RU:

В регионе продлен карантинный режим

  • Ограничения режима повышенной готовности продлены до 15 января 2021 года. В частности, сохранится запрет на посещение торговых центров для тюменцев младше 18 лет без сопровождения родителей.

Школьники останутся на дистанционном обучении

В области пройдет кадровая перестановка

Срывается вакцинация населения

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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