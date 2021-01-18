Синоптики предупредили россиян об опасной погоде

Снегопады и метели ожидаются во всех южных регионах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В начале этой недели южные регионы России ждут сильные морозы, снегопады и метель. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень теплая погода была на юге в первой декаде, но уже в понедельник температура очень сильно понижается», — цитирует Вильфанда ТАСС. По словам синоптика, в Крыму, например, ночью столбик термометра опустится до минус 8-10 градусов. Он подчеркнул, что такая погода представляет серьезную опасность.

По информации ГУ МЧС по республике Крым, в результате непогоды в регионе фиксируется рост ДТП. Все оперативные службы находятся в режиме постоянной готовности, специальная техника осуществляет дежурства на перевалах региона.

Похолодание и сильные снегопады также ожидают и остальные южные регионы европейской части России. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Непогода охватит и республики Северного Кавказа.

Что касается УрФО, то, по данным сервиса Gismeteo, то в ближайшие дни уральские регионы также ждет небольшое похолодание. Так в Свердловской области столбик термометра опустится до минус 19 градусов днем и минус 25 градусов ночью, в Тюменской — до минус 21 — минус 27, в Челябинской до минус 16 — минус 23, в ХМАО — до минус 22 — минус 28, в ЯНАО — до минус 26 — минус 29, в Курганской области — до минус 13 — минус 22, в Пермском крае — до минус 19 — минус 25 градусов.