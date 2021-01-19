Эксперт по агробизнесу предрек падение цен на еду в России

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Депутаты Курганской областной Думы на полях ЗАО
В новом посевном сезоне ожидается перепроизводство сельхозпродукции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В России ожидается перепроизводство сельхозпродукции, что приведет к снижению цен на такие продукты, как картофель, сахар, подсолнечное масло и муку. Об этом заявил гендиректор аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Прогноз можно рассматривать, если не случится климатических катастроф, отметил Плугов. «Так всегда бывает, и не только в России, но и в мире в целом: когда цена на какой-то товар высокая, в следующем сезоне производители начинают наращивать объем посевных площадей, выращивать больше продукции. Соответственно, предложение выше — цена сбивается», — приводит слова эксперта NEWS.ru.

Плугов привел в качестве примера ситуацию с сахарной свеклой. Ее перепроизводство началось пару лет назад, поэтому в следующий сезон были сокращены посевы, была плохая погода, что привело к росту цен на сахар 2020 году, сказал он.

В связи с этим, Плугов считает, что цена упадет не только на сахар, но и на картофель. Также снизится стоимость подсолнечного масла и зерна на фоне роста посевных площадей благодаря высоким ценам, уверен аналитик.

Ранее экономист Леонид Холод заявил, что на продовольственном рынке в январе предприниматели смогут наблюдать падение розничного рынка. Это значит, что некоторые продукты станут дешевле из-за «раскаченного спроса» торговыми сетями. А руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов отметил, что в этом году цены на мясо птицы и свинину могут снизиться.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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