Госдума нашла 53 фейковых темы о протестах 23 января

Больше всего фейков о протестах думский комитет нашел в TikTok (Архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В соцсети вбросили десятки фейков, касающихся протестов в поддержку блогера Алексея Навального, прошедших 23 января. Отчет о фейках обнародовал комитет Госдумы по информполитике.

«Всего обнаружено 53 тем фейков, каждая из которых может содержать от нескольких однотипных сообщений до десятков постов. Наибольшая концентрация фейков была выявлена на платформе TikTok», — приводит данные отчета комитета ТАСС. Депутаты направят документ в Роскомнадзор и Генпрокуратуру, заявил глава комитета Александр Хинштейн. Впоследствии отчет используют для улучшения антифейкового законодательства.

В сети распространялась ложная информация о том, что силовикам якобы разрешили стрелять в протестующих, что для разгона митингов использовались военные, что Кремль был подожжен и несколько демонстрантов погибли из-за полиции, пишет агентство Nation news. Также использовались кадры с протестов прошлых лет. Были и видео, где блогеры в форме, выдавая себя за полицейских, срывали погоны и заявляли об увольнении. Вся эта информация оказалась ложной.

Белый дом уже призвал освободить россиян, задержанных на незаконных акциях протеста, напоминает RT. Ранее жену блогера Навального Юлию уличили в распространении фейка с собственным мужем.

В 2015 году Алексей Навальный, после приговора за мошенничество по «делу Ив Роше», оказался на испытательном сроке. Сейчас блогера арестовали из-за того, что он много раз отказывался отмечаться в полиции без объективных причин. Претензии ФСИН не касаются времени, когда Навальный лечился в Германии. Ведомство официально предупреждало его о возможной замене условного срока на реальный уже после того, как клиника «Шарите» заявила об излечении блогера. Каждый год срок с условного на реальный изменяют 15 тысячам россиян.