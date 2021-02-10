За последнюю неделю в России выросли цены на овощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Курс доллара за последние сутки не изменился. Валюту удалось удержать на отметке в 73,89 рубля за доллар. При этом цена на евро немного выросла, до 81,69 рубля (+0,09%).

Почти на доллар выросла стоимость нефтяных фьючерсов WTI, их можно купить по 58,36 доллара за баррель. Чуть меньше прибавила в стоимости нефть Brent, ее цена составила 61,06 доллара за баррель.

Ситуация в России

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства улучшить методы формирования зарплат у бюджетников . Все должно быть прозрачно. А уровень зарплат, например, у ученых должен достичь 200% от среднего дохода по трудовой деятельности в экономике региона.

Депутат Госдумы Сергей Миронов рассказал, как за год поднять пенсии россиян до уровня европейских. Размер выплат должен будет составить 31 тысячу рублей. При этом политик высказался резко против точечной реформы пенсионной системы от Минфина. По его мнению, после таких изменений россиянам лучше не доживать до пенсии.

Росстат заявил о подорожании овощей и других продуктов за последнюю неделю. Так до 2,5% выросли цены на помидоры. Стоимость картошки за семь дней выросла на 2,2%. Цена моркови увеличилась на 1,7%. Зато на 6% замедлился рост цен на огурцы. При этом водка подорожала только на 0,2%.

Участие в протестах начнет отражаться на кошельках россиян. Госдума приняла закон, повышающий штрафы за неповиновение силовикам. Сумма штрафа теперь составит от 2 до 4 тысяч рублей. При повторном неповиновении штрафовать уже будут на 10-20 тысяч рублей.

Ситуация в мире

В ФРС США заявили, что на восстановление американского рынка труда до уровня 2020 года уйдет несколько лет. При этом в январе уровень безработицы уже начал сокращаться и составил 6,3%.

Mastercard заявила, что будет принимать платежи в криптовалютах. Однако финансовая корпорация начнет поддерживать не все криптовалюты. При этом рынок криптовалют по капитализации превзошел Google . Индустрия цифровых денег оценивается в 1,413 трлн долларов.

Мнения экспертов

В России вырастут цены на электронику и бытовую технику, считает кандидат экономических наук Владимир Карачаровский. Стоимость электроники увеличится из-за проблем с логистикой в условиях закрытых границ.

Цены на недвижимость также увеличатся, говорит управляющий партнер «ВекторСтрой Финанс» Андрей Колочинский. Стоимость новостроек к лету поднимется на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. К концу 2021 рост цен составит 15%.