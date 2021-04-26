Сегодня, 27 апреля, — 508-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 412-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано 148,3 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,1 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,8 млн). Второе место заняла Индия (17,6 млн), третье — Бразилия (14,3 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,5 млн).
Вакцина и лекарство
Германия закупит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она будет быстро сертифицирована в Европе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. От России требуется предоставить всю необходимую информацию о препарате.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости привить от коронавируса не менее
Промежуток времени между первой и второй дозой вакцины от коронавируса «Спутник V»
Коронавирус в России и в мире
Россиянам следует отказаться от походов в гости в майские праздники, лучше всего провести время на даче в кругу семьи. Такие рекомендации выпустил Роспотребнадзор. Также отмечается, что в этот период в стране не планируется вводить новые ограничения по коронавирусу.
Россиянам с инфекционным заболеванием могут разрешить оформить больничный дистанционно. Советующее предложение озвучила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Чиновник считает, что перед получением больничного заболевшие смогут проконсультироваться у врача онлайн.
Кипр с 10 мая открывает границу для людей, привитых российской вакциной «Спутник V». Им не потребуется тест на наличие инфекции.
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