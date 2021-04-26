26 апреля 2021

Коронавирус: последние новости 27 апреля. На Кипр будут пускать без теста, Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
Кипр открывает границу для людей, привитых «Спутник V» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 апреля, — 508-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 412-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 148,3 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,1 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,8 млн). Второе место заняла Индия (17,6 млн), третье — Бразилия (14,3 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,5 млн).

Вакцина и лекарство

Германия закупит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она будет быстро сертифицирована в Европе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. От России требуется предоставить всю необходимую информацию о препарате.

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости привить от коронавируса не менее 70 миллионов россиян. Он напомнил, что сейчас поставили вакцину только около 11 миллионов.

Промежуток времени между первой и второй дозой вакцины от коронавируса «Спутник V» допускается увеличить с 21 дня до трех месяцев, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Увеличение интервала не повлияет на силу иммунного ответа, а в ряде случаев ее повысит и продлит.

Коронавирус в России и в мире

Россиянам следует отказаться от походов в гости в майские праздники, лучше всего провести время на даче в кругу семьи. Такие рекомендации выпустил Роспотребнадзор. Также отмечается, что в этот период в стране не планируется вводить новые ограничения по коронавирусу.

Россиянам с инфекционным заболеванием могут разрешить оформить больничный дистанционно. Советующее предложение озвучила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Чиновник считает, что перед получением больничного заболевшие смогут проконсультироваться у врача онлайн.

Кипр с 10 мая открывает границу для людей, привитых российской вакциной «Спутник V». Им не потребуется тест на наличие инфекции.

Власти Турции решили ввести в стране полный локдаун в период с 29 апреля по 17 мая. При этом, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, эпидемиологическая обстановка в Турции и Танзании остается сложной, в этой связи туроператорам не следует после 1 июня открывать продажи до официального решения властей.

В Германии собираются смягчить коронавирусные ограничения. Вакцинированные и переболевшие COVID-19 в будущем будут освобождены от необходимости предъявлять отрицательный тест на коронавирус при посещении таких мест, как парикмахерские и магазины.

Что говорят врачи и ученые

Новосибирские ученые прогнозируют рост заболеваний сердца в связи с пандемией коронавируса. Проявить себя такие недуги смогут уже через несколько лет.

Обзоры последних новостей о коронавирусе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий, присоединяйтесь к нам в Google News, Яндекс.Новости и в Яндекс.Дзен. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...