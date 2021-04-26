Кипр открывает границу для людей, привитых «Спутник V» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 апреля, — 508-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 412-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 148,3 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3,1 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,8 млн). Второе место заняла Индия (17,6 млн), третье — Бразилия (14,3 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,5 млн).

Вакцина и лекарство

Германия закупит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она будет быстро сертифицирована в Европе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. От России требуется предоставить всю необходимую информацию о препарате.

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости привить от коронавируса не менее 70 миллионов россиян . Он напомнил, что сейчас поставили вакцину только около 11 миллионов.

Промежуток времени между первой и второй дозой вакцины от коронавируса «Спутник V» допускается увеличить с 21 дня до трех месяцев, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Увеличение интервала не повлияет на силу иммунного ответа, а в ряде случаев ее повысит и продлит.

Коронавирус в России и в мире

Россиянам следует отказаться от походов в гости в майские праздники, лучше всего провести время на даче в кругу семьи. Такие рекомендации выпустил Роспотребнадзор. Также отмечается, что в этот период в стране не планируется вводить новые ограничения по коронавирусу.

Россиянам с инфекционным заболеванием могут разрешить оформить больничный дистанционно. Советующее предложение озвучила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Чиновник считает, что перед получением больничного заболевшие смогут проконсультироваться у врача онлайн.

Кипр с 10 мая открывает границу для людей, привитых российской вакциной «Спутник V». Им не потребуется тест на наличие инфекции.

Власти Турции решили ввести в стране полный локдаун в период с 29 апреля по 17 мая. При этом, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, эпидемиологическая обстановка в Турции и Танзании остается сложной, в этой связи туроператорам не следует после 1 июня открывать продажи до официального решения властей.

В Германии собираются смягчить коронавирусные ограничения . Вакцинированные и переболевшие COVID-19 в будущем будут освобождены от необходимости предъявлять отрицательный тест на коронавирус при посещении таких мест, как парикмахерские и магазины.

Что говорят врачи и ученые

Новосибирские ученые прогнозируют рост заболеваний сердца в связи с пандемией коронавируса. Проявить себя такие недуги смогут уже через несколько лет.