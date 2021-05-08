08 мая 2021

Украинские неонацисты намерены устроить шествие в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Львовские националисты собираются провести шествие на улицах Москвы Фото:

Львовские националисты объявили о намерении провести шествие на улицах Москвы. Об этом один из активистов сообщил во время митинга по случаю годовщины формирования дивизии СС «Галичина».

«Это впервые в истории Украины резерв дивизии прошелся по Киеву. Следующий будет больше. Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед», — передает его слова издание «Страна».

Дивизия «Галичина» была создана нацистами 28 апреля 1943 года во Львове. Преимущественно, занималась военными преступлениями против мирного населения Украины и Польши. В 1944 году была уничтожена советскими войсками. Ранее участники «Марша вышиванок», прошедшего в Киеве в честь годовщины создания дивизии SS «Галичина» заявили, что собираются воевать в Москве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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