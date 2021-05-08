Украинские неонацисты намерены устроить шествие в Москве

Львовские националисты собираются провести шествие на улицах Москвы Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Львовские националисты объявили о намерении провести шествие на улицах Москвы. Об этом один из активистов сообщил во время митинга по случаю годовщины формирования дивизии СС «Галичина».

«Это впервые в истории Украины резерв дивизии прошелся по Киеву. Следующий будет больше. Марш Донецк, Москва, мы и туда дойдем. Все идет вперед», — передает его слова издание «Страна».

Дивизия «Галичина» была создана нацистами 28 апреля 1943 года во Львове. Преимущественно, занималась военными преступлениями против мирного населения Украины и Польши. В 1944 году была уничтожена советскими войсками. Ранее участники «Марша вышиванок», прошедшего в Киеве в честь годовщины создания дивизии SS «Галичина» заявили, что собираются воевать в Москве.