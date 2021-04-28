На Украине пообещали пройти по руинам Москвы

Украинские неонацисты надеются пройти маршем по руинам Москвы. Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Участники «Марша вышиванок», прошедшего в Киеве в честь годовщины создания дивизии SS «Галичина», собираются воевать в Москве. Такое заявление они сделали для журналистов в ходе марша.

«Мы сила, которая будет управлять этой страной. Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве. Мы гордимся и помним подвиги дивизии СС «Галичина», — цитирует участников мероприятия «Страна.ua». «Сегодня мы прошли с золотым львенком по центру Киева. Надеюсь, что скоро мы пройдём с золотым львенком по Донецку и руинам Москвы», — заявил работавшему на месте событий корреспонденту один из участников марша.

Дивизия «Галичина» была создана нацистами 28 апреля 1943 года во Львове. Преимущественно, занималась военными преступлениями против мирного населения Украины и Польши. В 1944 году была уничтожена советскими войсками. В «Марше вышиванок» приняло участие около 100 радикалов. Украинская полиция частично перекрывала движение транспорта в центре Киева для их прохода.