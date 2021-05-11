Бывший хоккеист «Автомобилиста» умер из-за осложнений после COVID

Экс-защитник ХК «Автомобилист» (Свердловская область) Владислав Егин умер из-за осложнений, связанных с перенесенным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Ушел из жизни экс-игрок нашего клуба Владислав Егин. Ему было всего 32 года. Влад выступал в „Автомобилисте“ в 2013—2015 годах, провел в составе нашей команды 45 матчей в КХЛ, зарекомендовал себя как отличный боец и надежный защитник, не жалевший себя ради успехов команды. Выражаем соболезнования семье и друзьям Владислава! Влад, мы всегда будем помнить тебя и твою игру!» — сообщили в пресс-службе.
Егину было 32 года. За свою карьеру хоккеист успел поиграть за московский «Спартак», лениногорский «Нефтяник», ХК «Рязань», «Молот-Прикамье», «Ермак», «Донбасс» и «Рубин». Последним клубом игрока стал «Липецк» из ВХЛ. Егин завершил профессиональную карьеру в 26 лет.
ХК «Автомобилист» завершил плей-офф регулярного сезона 2021 года в 1/8 финала Кубка Гагарина. Команда проиграла омскому «Авангарду». Бюджет клуба в этом году составлял два миллиарда рублей. Ключевым спонсором и владельцем команды является УГМК. Кроме того, «Автомобилист» поддерживают РМК, Газпромбанк и «Сима-ленд».
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