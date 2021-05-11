В Совфеде предложили ввести новый запрет после трагедии в Казани

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Фото Андрея Ермолова из гимназии 175. Казань, казань, школа 175, гимназия 175
Сенатор Ирина Рукавишникова предлагает ужесточить правила нахождения в школах Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Посторонние не должны проходить в школьные дворы. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Особое внимание должно быть уделено проходу не только на территорию школы, но и на пришкольный участок, чтобы исключить нахождение там посторонних лиц», — цитирует Рукавишникову РИА «Новости».

В Совфеде заявили, что стоит ужесточить контроль выдачи справок о психическом состоянии, которые необходимы для покупки оружия. Рукавишникова отметила, что продажа оружия должна быть максимально строгой.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что необходимо повысить возраст владения оружием. Исключение она предлагает сделать только для тех, кто служил в армии, сообщает телеканал 360. В Казани 12 мая объявили днем траура, передает RT.

Ранее 11 мая в школе Казани 19-летний юноша устроил массовую стрельбу. По разным данным, умерли восемь или девять человек, большинство из которых дети. Бывший депутат Госдумы Сергей Марков предложил ужесточить цензуру в СМИ и ограничить количество сообщений о насилии, чтобы предотвратить новые убийства.

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