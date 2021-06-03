Из Екатеринбурга запустили прямые рейсы в Белоруссию

«Уральские авиалинии» впервые начали летать из Екатеринбурга в Минск Фото: Владимир Жабриков

Самолеты компании «Уральские авиалинии» начали летать прямыми рейсами из Екатеринбурга в Минск. Перелеты продлятся до осени и будут совершаться раз в неделю, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«Рейсы будут совершаться по средам один раз в неделю. 2 июня был отправлен первый рейс с загрузкой борта 52%. Вылетели 84 пассажира», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Навигация продлится до 27 октября. Перевозить пассажиров будут лайнеры A-320.

Согласно сайту «Уральских авиалиний», стоимость одного билета из Екатеринбурга в Минск в эконом-классе составляет 12 200 рублей на человека. Место в бизнес-классе обойдется в 42 630 рублей. Время в полете составит 3 часа 20 минут.

«Уральские авиалинии» несколько раз откладывали запуск прямого рейса Екатеринбург — Минск. Начало полетов было намечено на март, однако не состоялось из-за низкого спроса у пассажиров. В мае ситуация изменилась, и авиакомпания открыла рейсы. «Уральские авиалинии» ранее не летали по этому направлению.

Ранее несколько российских авиакомпаний начали бойкотировать Белоруссию. В конце мая около десяти рейсов были совершены в обход страны. По одной версии, это могло быть связано с арестом экс-редактора оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Романа Протасевича на борту компании Ryanair. По другой — с техническими моментами.