Центробанк сообщил о росте пенсионных накоплений у россиян

Объем накоплений россиян в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) вырос до трех триллионов рублей во втором квартале 2021 года. По данным Центробанка РФ, этому поспособствовал рост рынка акций.
«По итогам II квартала 2021 года величина совокупного портфеля пенсионных средств увеличилась на 1,3%, до 6,5 триллионов рублей, после нулевой динамики в I квартале. Все три сегмента показали схожую динамику: объем пенсионных накоплений НПФ вырос на 1,2%, до 3 триллионов рублей, пенсионных резервов НПФ — на 1,4%, до 1,5 триллиона рублей, пенсионных накоплений ПФР — на 1,3%, до 2 триллионов рублей», — сообщается в обзоре Центробанка РФ, опубликованном на официальном сайте регулятора.
Большое влияние на динамику пенсионных средств оказал рост долевого рынка ценных бумаг. На этом фоне пенсионные фонды реализовали часть акций для сохранения структурных инвестиционных портфелей. С помощью вырученных средств НПФ увеличили вложения в государственные и субфедеральные облигации — в частности, правительства Москвы, уточняет Центробанк.
В обзоре отмечено, что доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ по-прежнему опережает показатели Пенсионного фонда России. По итогам II квартала 2021 года она составила 5% годовых.
По данным Центробанка, сейчас пенсионные накопления в негосударственных фондах формируют менее 37 миллионов человек. Их количество уменьшилось на 55,6 тысяч человек во II квартале 2021 года. В Центробанке отметили, что темпы снижения замедлились почти в два раза по сравнению с предыдущим кварталом. Тогда количество застрахованных в НПФ сократилось на 112,3 тысячи человек. Из них 71,5 тысячи человек вернулись в ПФР.
Ранее правительство предложило Госдуме обязать НПФР возвращать пенсионные накопления клиентам, если они были незаконно переведены в другие страховые компании. Восстановить свои средства можно будет по решению суда. Если договор об обязательном пенсионном страховании признают недействительным, то гражданин сможет получить обратно застрахованную сумму инвестиционного дохода, которую изъяли при досрочном переходе из одного НПФ в другой, передает телеканал 360.
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