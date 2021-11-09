На «Госуслугах» введут аутентификацию по биометрическим данным

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Глава Минцифры РФ хочет обезопасить пользователей портала госуслуг Фото:

На портале госуслуг внедрят аутентификацию по биометрическим данным пользователей. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Я надеюсь, что нам удастся … согласовать с нашими регуляторами в сфере информационной безопасности возможность использования биометрической идентификации. Это будет второй фактор, который позволяет гарантировать большую безопасность наших учетных записей», — сказал Шадаев. Его слова приводит РИА «Новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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