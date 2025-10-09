Юноша в Чувашии явился с повинной после попытки теракта

Житель Чувашской Республики, который подвергся мошенничеству и вербовке украинских спецслужб, после чего попытался поджечь электроподстанцию железной дороги. После попытки он явился с повинной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
«Понимая, что под воздействием украинских спецслужб совершил попытку поджога социально значимого объекта, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной», — указано сообщении. Его приводит РИА Новости.
Отмечается, что вербовка 19-летнего юноши произошла в мае 2025 года. Тогда злоумышленники представились сотрудниками Почты России, Центробанка и правоохранительных органов убедили перевести жертву деньги на якобы «безопасный счет». Позже начали угрожать преследованию за помощь мошенникам и принудили его поджечь электроподстанцию.
Ранее в Мордовии сотрудники ФСБ задерживали несовершеннолетнего россиянина, подозреваемого в поджогах объектов железнодорожной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб, а также сотрудника IT-компании, обвиняемого в передаче информации о критических объектах. Оба дела расследуются по статьям о государственной измене и терроризме.
