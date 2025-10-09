Юноша в Чувашии явился с повинной после попытки теракта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
19-летний юноша перевел деньги мошенникам, после чего ему угрожали, указано в сообщении
19-летний юноша перевел деньги мошенникам, после чего ему угрожали, указано в сообщении Фото:

Житель Чувашской Республики, который подвергся мошенничеству и вербовке украинских спецслужб, после чего попытался поджечь электроподстанцию железной дороги. После попытки он явился с повинной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

«Понимая, что под воздействием украинских спецслужб совершил попытку поджога социально значимого объекта, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной», — указано сообщении. Его приводит РИА Новости.

Отмечается, что вербовка 19-летнего юноши произошла в мае 2025 года. Тогда злоумышленники представились сотрудниками Почты России, Центробанка и правоохранительных органов убедили перевести жертву деньги на якобы «безопасный счет». Позже начали угрожать преследованию за помощь мошенникам и принудили его поджечь электроподстанцию.

Ранее в Мордовии сотрудники ФСБ задерживали несовершеннолетнего россиянина, подозреваемого в поджогах объектов железнодорожной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб, а также сотрудника IT-компании, обвиняемого в передаче информации о критических объектах. Оба дела расследуются по статьям о государственной измене и терроризме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Чувашской Республики, который подвергся мошенничеству и вербовке украинских спецслужб, после чего попытался поджечь электроподстанцию железной дороги. После попытки он явился с повинной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России. «Понимая, что под воздействием украинских спецслужб совершил попытку поджога социально значимого объекта, он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной», — указано сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что вербовка 19-летнего юноши произошла в мае 2025 года. Тогда злоумышленники представились сотрудниками Почты России, Центробанка и правоохранительных органов убедили перевести жертву деньги на якобы «безопасный счет». Позже начали угрожать преследованию за помощь мошенникам и принудили его поджечь электроподстанцию. Ранее в Мордовии сотрудники ФСБ задерживали несовершеннолетнего россиянина, подозреваемого в поджогах объектов железнодорожной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб, а также сотрудника IT-компании, обвиняемого в передаче информации о критических объектах. Оба дела расследуются по статьям о государственной измене и терроризме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...