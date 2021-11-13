QR-коды и сертификаты о вакцинации уже стали обыденной частью жизни россиян. Однако в социальных сетях продолжают высмеивать QR-коды и делать на эту тему множество мемов.
По данным Роспотребнадзора, введение QR-кодов должно повлиять на снижение заболеваемости. «Технически невозможно сразу всех перевести на QR-коды, нужно время для организации, поэтому этот процесс будет постепенным. В зависимости от эпидситуации, которая будет складываться к лету, будет принято решение о пролонгации этих мер или их прекращении», — завили в Роспотребнадзоре.
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