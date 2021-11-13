QR-коды породили волну мемов в соцсетях. «Сделал укольчик — надень колокольчик»

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Проверка QR-кодов в Музее Истории Екатеринбурга. Екатеринбург, covid free, проверка qr-кода, free zone
QR-коды могут войти во все сферы жизни, считают в Роспотребнадзоре Фото:
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Коронавирус COVID-19

QR-коды и сертификаты о вакцинации уже стали обыденной частью жизни россиян. Однако в социальных сетях продолжают высмеивать QR-коды и делать на эту тему множество мемов.

По данным Роспотребнадзора, введение QR-кодов должно повлиять на снижение заболеваемости. «Технически невозможно сразу всех перевести на QR-коды, нужно время для организации, поэтому этот процесс будет постепенным. В зависимости от эпидситуации, которая будет складываться к лету, будет принято решение о пролонгации этих мер или их прекращении», — завили в Роспотребнадзоре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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