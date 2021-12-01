Президент РФ Владимир Путин 1 декабря побывал в культурном центре искусств «Дом культуры „ГЭС-2“» на Болотной набережной в Москве. Глава государства решил проверить рояль и понажимал на клавиши.
«Путин в центре „Дом культуры ‚ГЭС-2‘“ увидел рояль и не удержался», — сообщает telegram-канал RIA_Kremlinpool. Президент РФ решил проверить звук и нажал на клавиши инструмента.
«Дом культуры „ГЭС-2“» откроется в Москве 4 декабря. Здание расположено на Болотной набережной в здании бывшей городской электростанции. В культурном центре находится пространство для проведения встреч, концертный зал, кинотеатр, библиотека, магазины и заведения общепита, сообщает
Подписывайтесь на URA.RU в