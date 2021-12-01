Путин проверил рояль на открытии центра искусства. Видео

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин проверил открывающийся дом культуры «ГЭС-2» Фото:

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря побывал в культурном центре искусств «Дом культуры „ГЭС-2“» на Болотной набережной в Москве. Глава государства решил проверить рояль и понажимал на клавиши.

«Путин в центре „Дом культуры ‚ГЭС-2‘“ увидел рояль и не удержался», — сообщает telegram-канал RIA_Kremlinpool. Президент РФ решил проверить звук и нажал на клавиши инструмента.

«Дом культуры „ГЭС-2“» откроется в Москве 4 декабря. Здание расположено на Болотной набережной в здании бывшей городской электростанции. В культурном центре находится пространство для проведения встреч, концертный зал, кинотеатр, библиотека, магазины и заведения общепита, сообщает Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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