В ГД отказались называть врачами медиков, не поддержавших QR-коды

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Большинство врачей поддерживает законопроект о повсеместном введении QR-кодов, заявил Александр Румянцев Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Александр Румянцев отказался признавать врачами тех медиков, кто выступает против введения QR-кодов. По его словам, в законопроекте речь идет не об усилении коронавирусных ограничений, а о введении жесткого санитарного контроля.

«Основная масса врачей поддержит эти инициативы. Врач, который не поддерживает эти инициативы — он не врач», — заявил Александр Румянцев в эфире телеканала «Дума ТВ».

По словам депутата, почти 100% непривитых граждан заболевают коронавирусом. Он отметил, что вакцинированные также могут заразиться, но этот риск составляет не более 3-5%.

Ранее стало известно, что треть врачей в России не поддерживает повсеместное введение QR-кодов. Об этом говорят результаты опроса, который проводился в мобильном приложении «Справочник врача». Введение QR-кодов поддержали только 24,6% респондентов. Против высказались 36,5% опрошенных. Еще 17% медиков поддержали ужесточение коронавирусных ограничений. За их смягчение выступили 21,9% опрошенных, передает агентство Nation News.

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Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Александр Румянцев отказался признавать врачами тех медиков, кто выступает против введения QR-кодов. По его словам, в законопроекте речь идет не об усилении коронавирусных ограничений, а о введении жесткого санитарного контроля. «Основная масса врачей поддержит эти инициативы. Врач, который не поддерживает эти инициативы — он не врач», — заявил Александр Румянцев в эфире телеканала «Дума ТВ». По словам депутата, почти 100% непривитых граждан заболевают коронавирусом. Он отметил, что вакцинированные также могут заразиться, но этот риск составляет не более 3-5%. Ранее стало известно, что треть врачей в России не поддерживает повсеместное введение QR-кодов. Об этом говорят результаты опроса, который проводился в мобильном приложении «Справочник врача». Введение QR-кодов поддержали только 24,6% респондентов. Против высказались 36,5% опрошенных. Еще 17% медиков поддержали ужесточение коронавирусных ограничений. За их смягчение выступили 21,9% опрошенных, передает агентство Nation News.
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