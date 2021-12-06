В ГД отказались называть врачами медиков, не поддержавших QR-коды

06 декабря 2021 в 22:26 Размер текста - 17 +

Большинство врачей поддерживает законопроект о повсеместном введении QR-кодов, заявил Александр Румянцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Александр Румянцев отказался признавать врачами тех медиков, кто выступает против введения QR-кодов. По его словам, в законопроекте речь идет не об усилении коронавирусных ограничений, а о введении жесткого санитарного контроля. «Основная масса врачей поддержит эти инициативы. Врач, который не поддерживает эти инициативы — он не врач», — заявил Александр Румянцев в эфире телеканала «Дума ТВ». По словам депутата, почти 100% непривитых граждан заболевают коронавирусом. Он отметил, что вакцинированные также могут заразиться, но этот риск составляет не более 3-5%. Ранее стало известно, что треть врачей в России не поддерживает повсеместное введение QR-кодов. Об этом говорят результаты опроса, который проводился в мобильном приложении «Справочник врача». Введение QR-кодов поддержали только 24,6% респондентов. Против высказались 36,5% опрошенных. Еще 17% медиков поддержали ужесточение коронавирусных ограничений. За их смягчение выступили 21,9% опрошенных, передает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Александр Румянцев отказался признавать врачами тех медиков, кто выступает против введения QR-кодов. По его словам, в законопроекте речь идет не об усилении коронавирусных ограничений, а о введении жесткого санитарного контроля. «Основная масса врачей поддержит эти инициативы. Врач, который не поддерживает эти инициативы — он не врач», — заявил Александр Румянцев в эфире телеканала «Дума ТВ». По словам депутата, почти 100% непривитых граждан заболевают коронавирусом. Он отметил, что вакцинированные также могут заразиться, но этот риск составляет не более 3-5%. Ранее стало известно, что треть врачей в России не поддерживает повсеместное введение QR-кодов. Об этом говорят результаты опроса, который проводился в мобильном приложении «Справочник врача». Введение QR-кодов поддержали только 24,6% респондентов. Против высказались 36,5% опрошенных. Еще 17% медиков поддержали ужесточение коронавирусных ограничений. За их смягчение выступили 21,9% опрошенных, передает агентство Nation News.