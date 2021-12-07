Днем 7 декабря 45-летний Сергей Г. устроил стрельбу в московском МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. Мужчину задержали. URA.RU приводит хронологию событий и новые факты по данному инциденту.
По данным оперативников, нападение на людей было спланировано: злоумышленник подъехал к зданию на велосипеде с мотором, зашел в помещение и с порога начал стрелять;
Поводом для стрельбы стало замечание о том, что мужчина находится в помещении без маски;
По другой информации, нападавший хотел выяснить отношения с сотрудником ГБУ «Жилищник». Якобы нападавшему перекрыли канализационные стояки из-за неуплаты за коммунальные услуги. Из-за этого должник элементарно не мог сходить в туалет, отмечает «Ридус»;
Сотрудницы МФЦ помогли людям спрятаться в помещениях центра, некоторые попытались выпрыгнуть в окно, передает «Пятый канал»;
По некоторым данным, выстрелы были произведены из травматического пистолета «Глок», который был переделан в боевой;
Сперва злоумышленник поднялся в ГБУ «Жилищник», после выстрела в сотрудника спустился вниз и выстрелил в охранника и мужчину с ребенком;
Сотрудник МФЦ и охранник скончались;
Во время инцидента стрелявший говорил, что пандемия началась из-за мирового заговора, пишет «Утро.ру»;
Пострадала девочка 10 лет — она была ранена в шею, на данный момент ребенок прооперирован, ее жизни ничего не угрожает;
Три человека пострадали, их доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского;
Стрелявший Сергей Г. оказывал активное сопротивление. Однако был задержан безоружным сотрудником МВД Георгием Доломаевым, которого представят к награде;
При задержании у подозреваемого нашли нож;
В настоящее время мужчину допрашивают;
Задержанный отправится на психиатрическую экспертизу, пишут «Дни.ру»;
По одним данным стрелявший — военный пенсионер, по другим — он демобилизовался в 2010 году;
МФЦ, как утверждал источник, не был оборудован кнопкой тревожной сигнализации, а охрана осуществлялась частной охранной организацией
Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших;
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), уточняет РАПСИ.