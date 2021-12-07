Что известно о стрельбе в московском МФЦ к этому часу. Видео

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Клипарт
Подозреваемого задержали и допрашивают Фото:
новость из сюжета
В Москве неизвестный устроил стрельбу из-за маски

Днем 7 декабря 45-летний Сергей Г. устроил стрельбу в московском МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. Мужчину задержали. URA.RU приводит хронологию событий и новые факты по данному инциденту.

  • По данным оперативников, нападение на людей было спланировано: злоумышленник подъехал к зданию на велосипеде с мотором, зашел в помещение и с порога начал стрелять;
  • Поводом для стрельбы стало замечание о том, что мужчина находится в помещении без маски;
  • По другой информации, нападавший хотел выяснить отношения с сотрудником ГБУ «Жилищник». Якобы нападавшему перекрыли канализационные стояки из-за неуплаты за коммунальные услуги. Из-за этого должник элементарно не мог сходить в туалет, отмечает «Ридус»;
  • Сотрудницы МФЦ помогли людям спрятаться в помещениях центра, некоторые попытались выпрыгнуть в окно, передает «Пятый канал»;
  • По некоторым данным, выстрелы были произведены из травматического пистолета «Глок», который был переделан в боевой;
  • Сперва злоумышленник поднялся в ГБУ «Жилищник», после выстрела в сотрудника спустился вниз и выстрелил в охранника и мужчину с ребенком;
  • Сотрудник МФЦ и охранник скончались;
  • Во время инцидента стрелявший говорил, что пандемия началась из-за мирового заговора, пишет «Утро.ру»;
  • Пострадала девочка 10 лет — она была ранена в шею, на данный момент ребенок прооперирован, ее жизни ничего не угрожает;
  • Три человека пострадали, их доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского;
  • Стрелявший Сергей Г. оказывал активное сопротивление. Однако был задержан безоружным сотрудником МВД Георгием Доломаевым, которого представят к награде;
  • При задержании у подозреваемого нашли нож;
  • В настоящее время мужчину допрашивают;
  • Задержанный отправится на психиатрическую экспертизу, пишут «Дни.ру»;
  • По одним данным стрелявший — военный пенсионер, по другим — он демобилизовался в 2010 году;
  • МФЦ, как утверждал источник, не был оборудован кнопкой тревожной сигнализации, а охрана осуществлялась частной охранной организацией
  • Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших;
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), уточняет РАПСИ.

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Днем 7 декабря 45-летний Сергей Г. устроил стрельбу в московском МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. Мужчину задержали. URA.RU приводит хронологию событий и новые факты по данному инциденту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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