Вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом

Компания Nord Stream 2 AG начала заполнять газом вторую нитку газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила компания на своей сайте.
«Идет заполнение газом второй нитки газопровода „Северный поток — 2“. Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — сообщается в релизе.
В компании также добавили, что ранее компании удалось успешно завершить пусконаладочные работы, контролирующие целостность газопровода. Газопровод прошел независимую сертификацию в соответствии со стандартами.
«Северный поток — 2» — газопровод из России в Европу, который подвергся антироссийскими санкциями. На этой неделе глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что газопровод нельзя одобрить из-за несоответствия немецкому законодательству, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что работа по соответствию немецким законам уже ведется. Президент немецкой компании-регулятора проекта «Северный поток — 2» заявил, что в ближайшие полгода сертификации газопровода ждать не стоит.
Компания Nord Stream 2 AG начала заполнять газом вторую нитку газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила компания на своей сайте. «Идет заполнение газом второй нитки газопровода „Северный поток — 2“. Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — сообщается в релизе. В компании также добавили, что ранее компании удалось успешно завершить пусконаладочные работы, контролирующие целостность газопровода. Газопровод прошел независимую сертификацию в соответствии со стандартами. «Северный поток — 2» — газопровод из России в Европу, который подвергся антироссийскими санкциями. На этой неделе глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что газопровод нельзя одобрить из-за несоответствия немецкому законодательству, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что работа по соответствию немецким законам уже ведется. Президент немецкой компании-регулятора проекта «Северный поток — 2» заявил, что в ближайшие полгода сертификации газопровода ждать не стоит.