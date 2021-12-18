Киев потребовал у РФ компенсацию в виде оборонительного оружия. «Мы нуждаемся в оружии для защиты»

19 декабря 2021 в 02:49 Размер текста - 17 +

Киев потребовал у России компенсацию за вывоз ядерного арсенала в виде оборонительного оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Украины потребовали у России компенсации в виде оружия для защиты за переданный ядерный арсенал. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «Мы не нуждаемся в оружии для наступления, мы нуждаемся в оружии для защиты. В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки, и США договорились, что их забирает РФ, Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир. Мы должны за это получить компенсацию», — заявил Данилов в интервью украинскому изданию «Апостроф», которое транслировалось на youtube-канале. Секретарь СНБО добавил, что Украина не получила адекватной денежной компенсации за ядерный потенциал. После распада Советского Союза США, Россия, Украина и Великобритания подписали Будапештский меморандум, согласно которому украинский ядерный арсенал был ликвидирован, а Киеву гарантировали безопасность. Ранее Владимир Путин говорил о долгах Украины в отношении России. Он напомнил, что в 1993 году Россия взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего СССР. Со своей стороны бывшие союзные республики должны были передать РФ зарубежные активы Союза. Путин напомнил, что долги были погашены, однако обязательства перед РФ выполнили далеко не все, в том числе, украинские власти. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Украины потребовали у России компенсации в виде оружия для защиты за переданный ядерный арсенал. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. «Мы не нуждаемся в оружии для наступления, мы нуждаемся в оружии для защиты. В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки, и США договорились, что их забирает РФ, Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир. Мы должны за это получить компенсацию», — заявил Данилов в интервью украинскому изданию «Апостроф», которое транслировалось на youtube-канале. Секретарь СНБО добавил, что Украина не получила адекватной денежной компенсации за ядерный потенциал. После распада Советского Союза США, Россия, Украина и Великобритания подписали Будапештский меморандум, согласно которому украинский ядерный арсенал был ликвидирован, а Киеву гарантировали безопасность. Ранее Владимир Путин говорил о долгах Украины в отношении России. Он напомнил, что в 1993 году Россия взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего СССР. Со своей стороны бывшие союзные республики должны были передать РФ зарубежные активы Союза. Путин напомнил, что долги были погашены, однако обязательства перед РФ выполнили далеко не все, в том числе, украинские власти.