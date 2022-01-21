21 января 2022

На шахте в Кузбассе началась экстренная эвакуация

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер
На шахте проблемы с вентиляцией Фото:

В Ленинске-Кузнецком (Кемеровской области) из шахты «Комсомолец» эвакуируют более 50 шахтеров. Об этом рассказал представитель экстренных служб.

«Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена», — цитирует РИА «Новости» источника. Причиной стали проблемы с проветриванием.

В России планируют сократить число угольных шахт, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Старые шахты собираются закрывать после истечения срока действия лицензий, а новые открывать не планируют. Новак отметил, что это опасные производственные объекты с точки зрения безопасности. Это произошло после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, когда в результате пожара умер 51 человек, пострадали еще 106 человек. Росприроднадзор выявил несоответствие объемов фактической добычи и технического проекта. Руководству шахты дали год на устранение нарушений, передает «Газета Кемерова».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Ленинске-Кузнецком (Кемеровской области) из шахты «Комсомолец» эвакуируют более 50 шахтеров. Об этом рассказал представитель экстренных служб. «Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена», — цитирует РИА «Новости» источника. Причиной стали проблемы с проветриванием. В России планируют сократить число угольных шахт, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Старые шахты собираются закрывать после истечения срока действия лицензий, а новые открывать не планируют. Новак отметил, что это опасные производственные объекты с точки зрения безопасности. Это произошло после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, когда в результате пожара умер 51 человек, пострадали еще 106 человек. Росприроднадзор выявил несоответствие объемов фактической добычи и технического проекта. Руководству шахты дали год на устранение нарушений, передает «Газета Кемерова».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...