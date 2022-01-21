На шахте в Кузбассе началась экстренная эвакуация

22 января 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

На шахте проблемы с вентиляцией Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Ленинске-Кузнецком (Кемеровской области) из шахты «Комсомолец» эвакуируют более 50 шахтеров. Об этом рассказал представитель экстренных служб. «Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена», — цитирует РИА «Новости» источника. Причиной стали проблемы с проветриванием. В России планируют сократить число угольных шахт, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Старые шахты собираются закрывать после истечения срока действия лицензий, а новые открывать не планируют. Новак отметил, что это опасные производственные объекты с точки зрения безопасности. Это произошло после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, когда в результате пожара умер 51 человек, пострадали еще 106 человек. Росприроднадзор выявил несоответствие объемов фактической добычи и технического проекта. Руководству шахты дали год на устранение нарушений, передает «Газета Кемерова». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Ленинске-Кузнецком (Кемеровской области) из шахты «Комсомолец» эвакуируют более 50 шахтеров. Об этом рассказал представитель экстренных служб. «Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена», — цитирует РИА «Новости» источника. Причиной стали проблемы с проветриванием. В России планируют сократить число угольных шахт, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Старые шахты собираются закрывать после истечения срока действия лицензий, а новые открывать не планируют. Новак отметил, что это опасные производственные объекты с точки зрения безопасности. Это произошло после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, когда в результате пожара умер 51 человек, пострадали еще 106 человек. Росприроднадзор выявил несоответствие объемов фактической добычи и технического проекта. Руководству шахты дали год на устранение нарушений, передает «Газета Кемерова».