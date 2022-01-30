Аналитики: цены на авто в России подскочат на десятки процентов

31 января 2022 в 08:20 Размер текста - 17 +

Одной из причин роста цен на авто стал дефицит комплектующих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоимость импортных автомобилей в России может увеличиться до 20% в течение года, считает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Руководитель группы исследований и клиентской аналитики в «Авто.ру» Алексей Муханов прогнозирует рост цен на 10% и более по итогам года. «Продолжающиеся инфляционные процессы, рост валютных курсов, а также угроза новых коронавирусных ограничений будут толкать цены вверх. И по итогам года мы можем увидеть рост цен на 10% и более. Однако, вероятно, рост рекомендованных цен производителей будет несколько скомпенсирован сокращением дилерских наценок», — цитируют «Известия» Алексея Муханова. По словам Андрея Ольховского, новые машины будут дорожать из-за дефицита автомобилей и комплектующих, а также общемирового увеличения цен на логистику и сырье. Он отметил, что если курс доллара будет расти, то возможно подорожание импортных машин до 20% в течение года. Сергей Пигалкин из CarClick.ru считает, что стоимость может стать больше на 10-15% в 2022 году. «С одной стороны, по ряду брендов и моделей увеличится доступность и снизятся наценки дилеров, с другой — цены на автомобили и так предельно высоки и становятся доступными все меньшему числу россиян», — отметил Пигалкин. Ранее автоэксперт Петр Баканов объяснил причины роста цен на автомобили в России. По его словам, все дело в жадности автодилеров. В салонах навязывают установку дополнительного оборудования, от которого нельзя отказаться, сообщил Баканов. Стоимость машин возросла примерно на 3% с 1 января. С декабря 2020 года по декабрь 2021 года легковые автомобили стали дороже на 23%, передает «Ридус» со ссылкой на аналитиков компании «Газпромбанк Автолизинг». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоимость импортных автомобилей в России может увеличиться до 20% в течение года, считает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Руководитель группы исследований и клиентской аналитики в «Авто.ру» Алексей Муханов прогнозирует рост цен на 10% и более по итогам года. «Продолжающиеся инфляционные процессы, рост валютных курсов, а также угроза новых коронавирусных ограничений будут толкать цены вверх. И по итогам года мы можем увидеть рост цен на 10% и более. Однако, вероятно, рост рекомендованных цен производителей будет несколько скомпенсирован сокращением дилерских наценок», — цитируют «Известия» Алексея Муханова. По словам Андрея Ольховского, новые машины будут дорожать из-за дефицита автомобилей и комплектующих, а также общемирового увеличения цен на логистику и сырье. Он отметил, что если курс доллара будет расти, то возможно подорожание импортных машин до 20% в течение года. Сергей Пигалкин из CarClick.ru считает, что стоимость может стать больше на 10-15% в 2022 году. «С одной стороны, по ряду брендов и моделей увеличится доступность и снизятся наценки дилеров, с другой — цены на автомобили и так предельно высоки и становятся доступными все меньшему числу россиян», — отметил Пигалкин. Ранее автоэксперт Петр Баканов объяснил причины роста цен на автомобили в России. По его словам, все дело в жадности автодилеров. В салонах навязывают установку дополнительного оборудования, от которого нельзя отказаться, сообщил Баканов. Стоимость машин возросла примерно на 3% с 1 января. С декабря 2020 года по декабрь 2021 года легковые автомобили стали дороже на 23%, передает «Ридус» со ссылкой на аналитиков компании «Газпромбанк Автолизинг».