ФСИН: в РФ в несколько раз увеличат число работающих осужденных

03 февраля 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

В ФСИН считают, что бизнес заинтересован привлекать к работе осужденных Фото: Анна Майорова © URA.RU Привлечение осужденных к работам сельском хозяйстве, строительстве, легкой промышленности и других развивающихся в сферах экономики вызывает все больший интерес у бизнес-сообщества. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний России (ФСИН). Интерес бизнес-сообщества к использованию труда людей, приговоренных к исправительным работам, стремительно растет, сообщили «Известиям» в ФСИН. «Поэтому в 2022 году планируется кратное увеличение размещения осужденных к принудительным работам», — подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что в 2022 году планируется создать еще 35 тысяч исправительных центров. К 2024 году их количество намерены довести до 100 тысяч, добавили в ФСИН. В Минюсте РФ считают, что работодатели заинтересованы привлекать осужденных, отправленных на принудительные работы, для трудоустройства на своих предприятиях, что позволяет им получить квалифицированных и дисциплинированных работников. Также, добавили в министерстве, граждане получают возможность трудиться по специальности, получать достойную зарплату и адаптироваться к гражданской жизни. Ранее URA.RU сообщало, что первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков предложил восстановить в России исправительно-трудовые колонии. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею заменить лишение свободы ряду осужденных на принудительные работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Привлечение осужденных к работам сельском хозяйстве, строительстве, легкой промышленности и других развивающихся в сферах экономики вызывает все больший интерес у бизнес-сообщества. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний России (ФСИН). Интерес бизнес-сообщества к использованию труда людей, приговоренных к исправительным работам, стремительно растет, сообщили «Известиям» в ФСИН. «Поэтому в 2022 году планируется кратное увеличение размещения осужденных к принудительным работам», — подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что в 2022 году планируется создать еще 35 тысяч исправительных центров. К 2024 году их количество намерены довести до 100 тысяч, добавили в ФСИН. В Минюсте РФ считают, что работодатели заинтересованы привлекать осужденных, отправленных на принудительные работы, для трудоустройства на своих предприятиях, что позволяет им получить квалифицированных и дисциплинированных работников. Также, добавили в министерстве, граждане получают возможность трудиться по специальности, получать достойную зарплату и адаптироваться к гражданской жизни. Ранее URA.RU сообщало, что первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков предложил восстановить в России исправительно-трудовые колонии. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею заменить лишение свободы ряду осужденных на принудительные работы.