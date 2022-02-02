02 февраля 2022

ФСИН: в РФ в несколько раз увеличат число работающих осужденных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, зеки, зэк, швейное производство, ик10, исправительная колония10
В ФСИН считают, что бизнес заинтересован привлекать к работе осужденных Фото:

Привлечение осужденных к работам сельском хозяйстве, строительстве, легкой промышленности и других развивающихся в сферах экономики вызывает все больший интерес у бизнес-сообщества. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний России (ФСИН).

Интерес бизнес-сообщества к использованию труда людей, приговоренных к исправительным работам, стремительно растет, сообщили «Известиям» в ФСИН. «Поэтому в 2022 году планируется кратное увеличение размещения осужденных к принудительным работам», — подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что в 2022 году планируется создать еще 35 тысяч исправительных центров. К 2024 году их количество намерены довести до 100 тысяч, добавили в ФСИН.

В Минюсте РФ считают, что работодатели заинтересованы привлекать осужденных, отправленных на принудительные работы, для трудоустройства на своих предприятиях, что позволяет им получить квалифицированных и дисциплинированных работников. Также, добавили в министерстве, граждане получают возможность трудиться по специальности, получать достойную зарплату и адаптироваться к гражданской жизни.

Ранее URA.RU сообщало, что первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков предложил восстановить в России исправительно-трудовые колонии. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею заменить лишение свободы ряду осужденных на принудительные работы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Привлечение осужденных к работам сельском хозяйстве, строительстве, легкой промышленности и других развивающихся в сферах экономики вызывает все больший интерес у бизнес-сообщества. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний России (ФСИН). Интерес бизнес-сообщества к использованию труда людей, приговоренных к исправительным работам, стремительно растет, сообщили «Известиям» в ФСИН. «Поэтому в 2022 году планируется кратное увеличение размещения осужденных к принудительным работам», — подчеркнули в ведомстве. Также отмечается, что в 2022 году планируется создать еще 35 тысяч исправительных центров. К 2024 году их количество намерены довести до 100 тысяч, добавили в ФСИН. В Минюсте РФ считают, что работодатели заинтересованы привлекать осужденных, отправленных на принудительные работы, для трудоустройства на своих предприятиях, что позволяет им получить квалифицированных и дисциплинированных работников. Также, добавили в министерстве, граждане получают возможность трудиться по специальности, получать достойную зарплату и адаптироваться к гражданской жизни. Ранее URA.RU сообщало, что первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков предложил восстановить в России исправительно-трудовые колонии. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею заменить лишение свободы ряду осужденных на принудительные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...