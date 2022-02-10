Путин объяснил шутку про Украину, которую не так поняли в США

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин уточнил, что фраза про красавицу не имеет личного измерения Фото:

Президент России Владимир Путин объяснил свои слова об Украине, сказанные после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В понедельник Путин заявил, что Киев подписал Минские соглашения и обязан их выполнять. «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», — заявил он тогда.

Это [фраза «терпи, моя красавица»] не имело никакого личного измерения. Я никогда в своей работе не переходил на личности», — уточнил Путин в беседе с журналистами в Кремле после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Трансляция ведется телеканалом «Звезда». Имелось в виду то, что Украина должна соблюдать Минские договоренности, добавил глава государства.

Заявление президента России Владимира Путина о «моей красавице», сказанные по отношению к Украине, возмутили администрацию президента США. Оно также сравнимо с «изнасилованием», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Президент России Владимир Путин объяснил свои слова об Украине, сказанные после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В понедельник Путин заявил, что Киев подписал Минские соглашения и обязан их выполнять. «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», — заявил он тогда. Это [фраза «терпи, моя красавица»] не имело никакого личного измерения. Я никогда в своей работе не переходил на личности», — уточнил Путин в беседе с журналистами в Кремле после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Трансляция ведется телеканалом «Звезда». Имелось в виду то, что Украина должна соблюдать Минские договоренности, добавил глава государства. Заявление президента России Владимира Путина о «моей красавице», сказанные по отношению к Украине, возмутили администрацию президента США. Оно также сравнимо с «изнасилованием», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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