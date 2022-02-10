Псаки сравнила шутку Путина о красавице-Украине с изнасилованием

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Белый дом задела шутка Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Заявление президента России Владимира Путина о «моей красавице»-Украине возмущает администрацию президента США. Оно также сравнимо с «изнасилованием», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова представлены на официальном сайте Белого дома.

«Ну, во-первых, я бы сказал, что любая шутка об изнасиловании наверняка возмутит всех в этом правительстве, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Мы никогда не сдерживали озабоченности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, и их воинственной риторики», — отметила она.

Псаки добавила, что произнесенная Путиным фраза «не вызывает восхищения в Вашингтоне». Ее слова приводит Life.

Ранее российский лидер сказал: «Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится». Путин употребил такую фразу, говоря об отношении Украины к Минским соглашениям, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Заявление президента России Владимира Путина о «моей красавице»-Украине возмущает администрацию президента США. Оно также сравнимо с «изнасилованием», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова представлены на официальном сайте Белого дома. «Ну, во-первых, я бы сказал, что любая шутка об изнасиловании наверняка возмутит всех в этом правительстве, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Мы никогда не сдерживали озабоченности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, и их воинственной риторики», — отметила она. Псаки добавила, что произнесенная Путиным фраза «не вызывает восхищения в Вашингтоне». Ее слова приводит Life. Ранее российский лидер сказал: «Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится». Путин употребил такую фразу, говоря об отношении Украины к Минским соглашениям, пишет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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