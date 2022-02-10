Псаки сравнила шутку Путина о красавице-Украине с изнасилованием

Заявление президента России Владимира Путина о «моей красавице»-Украине возмущает администрацию президента США. Оно также сравнимо с «изнасилованием», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова представлены на официальном сайте Белого дома.
«Ну, во-первых, я бы сказал, что любая шутка об изнасиловании наверняка возмутит всех в этом правительстве, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Мы никогда не сдерживали озабоченности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, и их воинственной риторики», — отметила она.
Псаки добавила, что произнесенная Путиным фраза «не вызывает восхищения в Вашингтоне». Ее слова приводит Life.
Заявление президента России Владимира Путина о «моей красавице»-Украине возмущает администрацию президента США. Оно также сравнимо с «изнасилованием», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова представлены на официальном сайте Белого дома. «Ну, во-первых, я бы сказал, что любая шутка об изнасиловании наверняка возмутит всех в этом правительстве, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Мы никогда не сдерживали озабоченности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, и их воинственной риторики», — отметила она. Псаки добавила, что произнесенная Путиным фраза «не вызывает восхищения в Вашингтоне». Ее слова приводит Life. Ранее российский лидер сказал: «Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится». Путин употребил такую фразу, говоря об отношении Украины к Минским соглашениям, пишет «Федеральное агентство новостей».