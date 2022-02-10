Псаки сравнила шутку Путина о красавице-Украине с изнасилованием

10 февраля 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Белый дом задела шутка Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Заявление президента России Владимира Путина о «моей красавице»-Украине возмущает администрацию президента США. Оно также сравнимо с «изнасилованием», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова представлены на официальном сайте Белого дома. «Ну, во-первых, я бы сказал, что любая шутка об изнасиловании наверняка возмутит всех в этом правительстве, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Мы никогда не сдерживали озабоченности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, и их воинственной риторики», — отметила она. Псаки добавила, что произнесенная Путиным фраза «не вызывает восхищения в Вашингтоне». Ее слова приводит Life . Ранее российский лидер сказал: «Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится». Путин употребил такую фразу, говоря об отношении Украины к Минским соглашениям, пишет «Федеральное агентство новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявление президента России Владимира Путина о «моей красавице»-Украине возмущает администрацию президента США. Оно также сравнимо с «изнасилованием», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова представлены на официальном сайте Белого дома. «Ну, во-первых, я бы сказал, что любая шутка об изнасиловании наверняка возмутит всех в этом правительстве, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Мы никогда не сдерживали озабоченности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, и их воинственной риторики», — отметила она. Псаки добавила, что произнесенная Путиным фраза «не вызывает восхищения в Вашингтоне». Ее слова приводит Life. Ранее российский лидер сказал: «Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится». Путин употребил такую фразу, говоря об отношении Украины к Минским соглашениям, пишет «Федеральное агентство новостей».