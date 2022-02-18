Самолет с российской фигуристкой Камилой Валиевой на борту с двухчасовой задержкой прилетел из Пекина в Москву. В аэропорту спортсменов встретили бурными аплодисментами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находится в аэропорту Шереметьево.
«Прилетела. Не стала задерживаться для беседы с болельщиками. Ее встретили долгими аплодисментами», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
Ранее The New York Times сообщила, что в крови российской фигуристки Валиевой была обнаружена комбинация из трех веществ, два из которых разрешены. Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. В организме фигуристки обнаружили запрещенное лекарство триметадизин. МОК сообщил, что фигуристка получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой.
Российской антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. 15 февраля Валиева заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде, набрав 82,1 балла. По итогам двух программ (произвольная состоялась 17 февраля) Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место. Камила Валиева осталась без медали.
Самолет с российской фигуристкой Камилой Валиевой на борту с двухчасовой задержкой прилетел из Пекина в Москву. В аэропорту спортсменов встретили бурными аплодисментами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находится в аэропорту Шереметьево. «Прилетела. Не стала задерживаться для беседы с болельщиками. Ее встретили долгими аплодисментами», — рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Ранее The New York Times сообщила, что в крови российской фигуристки Валиевой была обнаружена комбинация из трех веществ, два из которых разрешены. Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. В организме фигуристки обнаружили запрещенное лекарство триметадизин. МОК сообщил, что фигуристка получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Российской антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. 15 февраля Валиева заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде, набрав 82,1 балла. По итогам двух программ (произвольная состоялась 17 февраля) Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место. Камила Валиева осталась без медали.