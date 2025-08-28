Reuters: Уиткофф нарушил протокол во время встречи с Путиным

Спецпосланник американского главы Дональда Трампа Стивен Уиткофф во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным нарушил протокол. Об этом сообщают журналисты Reuters со ссылкой на источник. Тот пояснил, что Уиткофф изначально приехал в Россию без участия официального представителя Госдепартамента США и по итогу не смог в полной мере зафиксировать все предложения главы РФ.
"Уиткофф <...> нарушил стандартный протокол, придя на встречу без секретаря Госдепартамента, и, таким образом, остался без записи точных предложений Путина", — сообщил источник приближенный к администрации США в разговоре с журналистами. Собеседник также отдельно подчеркнул, что Уиткофф сам по себе не является дипломатом. В первую очередь он — предприниматель. Это привело к тому, что Уиткофф совершил ряд ошибок, переврав слова Путина.
Ранее Financial Times также писал, что после встречи Уиткоффа с Путиным 6 августа в Кремле тот допустил ошибки в передаче позиций российской стороны. По данным Foreign Policy, это привело к недопониманию ключевых вопросов, в том числе по ситуации на Украине, что вызвало удивление у европейских партнеров на последующем брифинге в Вашингтоне.
