Роскомнадзор направил письмо в адрес Apple с требованием исправить неверное наименование Министерства обороны России в картографическом сервисе Apple Maps. В других странах ведомство на картах обозначается как «Министерство Фашизма Российской Федерации».
«На данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное. В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России», — передает сообщение Роскомнадзора РБК.
Apple Maps показывает неверное название Минобороны для пользователей из других стран
Фото: Apple Maps
24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
Роскомнадзор направил письмо в адрес Apple с требованием исправить неверное наименование Министерства обороны России в картографическом сервисе Apple Maps. В других странах ведомство на картах обозначается как «Министерство Фашизма Российской Федерации». «На данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное. В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России», — передает сообщение Роскомнадзора РБК. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.