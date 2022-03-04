Apple пригрозили штрафом за неверное название Минобороны на карте. «Министерство Фашизма РФ»

05 марта 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

За рубежом называние ведомства отображается неправильно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Роскомнадзор направил письмо в адрес Apple с требованием исправить неверное наименование Министерства обороны России в картографическом сервисе Apple Maps. В других странах ведомство на картах обозначается как «Министерство Фашизма Российской Федерации». «На данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное. В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России», — передает сообщение Роскомнадзора РБК. Apple Maps показывает неверное название Минобороны для пользователей из других стран Фото: Apple Maps 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роскомнадзор направил письмо в адрес Apple с требованием исправить неверное наименование Министерства обороны России в картографическом сервисе Apple Maps. В других странах ведомство на картах обозначается как «Министерство Фашизма Российской Федерации». «На данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное. В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России», — передает сообщение Роскомнадзора РБК. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.