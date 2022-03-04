04 марта 2022

Apple пригрозили штрафом за неверное название Минобороны на карте. «Министерство Фашизма РФ»

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Фрунзенская набережная. Москва, министерство обороны рф
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Спецоперация РФ на Украине

Роскомнадзор направил письмо в адрес Apple с требованием исправить неверное наименование Министерства обороны России в картографическом сервисе Apple Maps. В других странах ведомство на картах обозначается как «Министерство Фашизма Российской Федерации».

«На данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное. В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России», — передает сообщение Роскомнадзора РБК.

Apple Maps показывает неверное название Минобороны для пользователей из других стран
Фото:

24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.

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Роскомнадзор направил письмо в адрес Apple с требованием исправить неверное наименование Министерства обороны России в картографическом сервисе Apple Maps. В других странах ведомство на картах обозначается как «Министерство Фашизма Российской Федерации». «На данный момент на территории России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное. В случае повторного направления требования Роскомнадзором компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России», — передает сообщение Роскомнадзора РБК. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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