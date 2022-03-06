Премьер Британии: НАТО не вмешается в спецоперацию в Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, джонсон борис, зеленский владимир
У Украины не было перспектив вступить в НАТО, заявил Борис Джонсон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО не примет участие в конфликте на Украине, при этом у нее нет шансов вступить в альянс. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Правда в том, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем. Мы были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров. НАТО не станет частью конфликта на Украине», — передает ТАСС слова Джонсона.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что в планы РФ не входит оккупация Украины. Президент подчеркнул, что для России важен нейтральный статус Украины и гарантии того, что страна не вступит в НАТО.

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НАТО не примет участие в конфликте на Украине, при этом у нее нет шансов вступить в альянс. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Правда в том, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем. Мы были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров. НАТО не станет частью конфликта на Украине», — передает ТАСС слова Джонсона. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что в планы РФ не входит оккупация Украины. Президент подчеркнул, что для России важен нейтральный статус Украины и гарантии того, что страна не вступит в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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