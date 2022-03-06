Премьер Британии: НАТО не вмешается в спецоперацию в Украине

НАТО не примет участие в конфликте на Украине, при этом у нее нет шансов вступить в альянс. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Правда в том, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем. Мы были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров. НАТО не станет частью конфликта на Украине», — передает ТАСС слова Джонсона.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что в планы РФ не входит оккупация Украины. Президент подчеркнул, что для России важен нейтральный статус Украины и гарантии того, что страна не вступит в НАТО.
НАТО не примет участие в конфликте на Украине, при этом у нее нет шансов вступить в альянс. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Правда в том, что у Украины не было серьезной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем. Мы были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров. НАТО не станет частью конфликта на Украине», — передает ТАСС слова Джонсона. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что в планы РФ не входит оккупация Украины. Президент подчеркнул, что для России важен нейтральный статус Украины и гарантии того, что страна не вступит в НАТО.