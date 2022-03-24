Байден уверен, что Китай не будет помогать России

25 марта 2022 в 02:09 Размер текста - 17 +

По мнению лидера США, власти Китая понимают, с кем лучше строить экономические отношения Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экономическое будущее Китая завязано на отношениях с западными странами, нежели с Россией. Так считает президент США Джо Байден. «На мой взгляд, Китай понимает, что его экономическое будущее намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией. Поэтому, я надеюсь, что он не станет вмешиваться», — сказал Байден на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя роль Пекина в происходящих на Украине событиях. Трансляция велась на сайте Белого дома. Кроме того, Байден немного рассказать про недавний разговор с председателей КНР Си Цзиньпином. Лидер Америки утверждает, что он не угрожал лидеру КНР, а всего лишь «четко объяснил», что будет с Китаем в случае оказания поддержки России в спецоперации на Украине. Ранее подобное заявление делала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что у США есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены в качестве нововведений против России, и санкции — один из них. Позже Обозреватель Алекс Ло в колонке китайской газеты South China Morning Post обвинил США в двуличии по отношению к России. Он считает, что мир устал от «привычки Америки осуждать некоторые страны». По мнению журналистов китайской газеты Global Times, Вашингтон оказывает сильное давление на нейтральные страны, которые «не присоединились к их клубу». После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию на Украине. США резко осудили решение российских властей и ввели масштабные санкции. Вашингтон также пытается повлиять на Россию с помощью Пекина. Так, в Белом доме пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экономическое будущее Китая завязано на отношениях с западными странами, нежели с Россией. Так считает президент США Джо Байден. «На мой взгляд, Китай понимает, что его экономическое будущее намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией. Поэтому, я надеюсь, что он не станет вмешиваться», — сказал Байден на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя роль Пекина в происходящих на Украине событиях. Трансляция велась на сайте Белого дома. Кроме того, Байден немного рассказать про недавний разговор с председателей КНР Си Цзиньпином. Лидер Америки утверждает, что он не угрожал лидеру КНР, а всего лишь «четко объяснил», что будет с Китаем в случае оказания поддержки России в спецоперации на Украине. Ранее подобное заявление делала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что у США есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены в качестве нововведений против России, и санкции — один из них. Позже Обозреватель Алекс Ло в колонке китайской газеты South China Morning Post обвинил США в двуличии по отношению к России. Он считает, что мир устал от «привычки Америки осуждать некоторые страны». По мнению журналистов китайской газеты Global Times, Вашингтон оказывает сильное давление на нейтральные страны, которые «не присоединились к их клубу». После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию на Украине. США резко осудили решение российских властей и ввели масштабные санкции. Вашингтон также пытается повлиять на Россию с помощью Пекина. Так, в Белом доме пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.