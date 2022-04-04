Кадыров рассказал о журналисте, вытащившем товарищей из засады

Рамзан Кадыров восхитился мужеством раненного журналиста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российский журналист получил пулевое ранение, пытаясь вызволить товарищей из засады украинских националистов в Мариуполе. О подвиге Родиона рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Группа военнослужащих, которую сопровождал Родион, наткнулась на подлую засаду украинских националистов в одном из кварталов Мариуполя. Пытаясь вызволить своих товарищей, он получил пулевое ранение. Если бы не вовремя подоспевшая поддержка со стороны чеченских бойцов, ситуация сложилась бы крайне печально», — написал Кадыров в telegram. Российским военным удалось ликвидировать украинских националистов и оперативно эвакуировать пострадавших в больницу, добавил чеченский глава.

Россия начала спецоперацию по освобождению территорий ДНР и ЛНР утром 24 февраля 2022 года. Армия РФ исправно выполняет поставленные боевые задачи по демилитаризации Украины. Так, по сведениям Минобороны РФ, Вооруженные силы РФ ударом высокоточных ракет уничтожили штаб обороны Харькова, в котором находилось более 100 наемников. Также Росгвардии удалось уничтожить группу диверсантов в Киевской области. Помимо этого, спецназовцы ликвидировали цех боеприпасов под Киевом, сообщает RT.